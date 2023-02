Mafie e Pnrr, incontro pubblico alle Acli di Busto Arsizio con due esperti di anticorruzione

L’appuntamento è stato organizzato in preparazione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà a Milano il 21 marzo

In preparazione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà a Milano il 21 marzo, giovedì 23 febbraio (ore 21:00), la sede Acli di Busto Arsizio (via Pozzi 7) un incontro pubblico sul tema PNRR: “La gestione della partecipazione ai bandi e i rischi di infiltrazione mafiosa”

I relatori saranno Leonardo Ferrante – Referente Anticorruzione Civica del Gruppo Abele e di Libera, Nicoletta Parisi – Professoressa in Diritto e Politiche di Contrasto alla Corruzione Interna e Internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

II Pnrr rappresenta il più grande investimento economico dopo il Piano Marshall. In Italia è pari a 235 miliardi di euro, di cui 191 di origine europea. II Pnrr ci pone di fronte a un bivio: o riusciremo a generare sentinelle civiche diffuse, in grado di esercitare un controllo dal basso circa l’integrità delle procedure tramite cui viene steso il PNRR, gli esiti dei progetti, la coerenza con gli obiettivi dichiarati, oppure c’è il serio rischio che tali risorse finiscano a disperdersi in sprechi, investimenti inopportuni, opacità, opere inutili e persino corruzione e infiltrazione mafiosa.

Per contrastare questo pericolo l’Associazione Libera ha avviato un’azione di monitoraggio civico, fondato sul protagonismo delle comunità, siano esse territoriali o d’interesse, analogiche o digitali, recenti o storiche.