I Mastini non sbagliano un colpo, Caldaro battuto 3-0

Un Varese implacabile blinda il primo posto nel Master Round di IHL mantenendo l’imbattibilità in questa seconda fase e sconfiggendo per l’ennesima volta un Caldaro indicato da tanti come vera “seconda forza” di questo torneo. A tre settimane dal trionfo in Coppa Italia i gialloneri concedono il bis contro i Lucci (sempre in via Albani) vincendo con un punteggio simile ma ancora più netto: 3-0, con tanto di shootout per il sempre più grande Rocco Perla.

Il match – consueto grande pubblico all’Acinque Ice Arena – ha messo di fronte due squadre con qualche “buco” nell’organico: out Piroso e Belloni per i Mastini, assenti G. Vinatzer e De Donà tra le fila altoatesine. Con le linee riviste da Deveze e Prochazka, il primo periodo è trascorso senza grosse emozioni e si è concluso a reti bianche, con il Caldaro molto attento a non scoprirsi troppo.

Per veder accendere la luce del gol quindi, i mille di via Albani hanno dovuto aspettare l’avvio del secondo periodo quando Sebastian Allevato – che aveva preso le misure (parata di Andergassen) sul finire del primo drittel – ha poi colpito per l’1-0 giallonero al minuto 25. Bravo l’italo-finlandese, altrettanto prezioso Marcello Borghi nel liberarsi della marcatura e nel servire il compagno.

Sull’onda dell’entusiasmo il Varese ha subito cercato il bis ma tra errori di mira e prodezze del portiere ospite hanno dovuto rinunciare a esultare ancora. Dalla parte opposta però, la difesa ha retto sui tentativi firmati dai Virtala e da Felderer, mandando le squadre al secondo riposo sull’1-0.

A decidere in modo definitivo la gara sono quindi state due situazioni di powerplay a favore dei Mastini nella prima parte del terzo periodo. Il 2-0 è stato opera di Michael Mazzacane, il tris è arrivato invece dal bastone di Edo Raimondi ben servito da Marcello Borghi al secondo assist di serata. Un uno-due arrivato nel momento in cui al Caldaro non sarebbe bastato neppure un miracolo per risalire. E Perla ha blindato la porta, ciliegina sulla torta di un’altra serata trionfale dalle parti di via Albani.