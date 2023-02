Monti boccia il comitato Varese in Salute: “Sull’ospedale di Cuasso proposta scellerata”

Una proposta “scellerata e impercorribile”. Il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, candidato alle prossime consultazioni, boccia senza appello la proposta avanzata dal Comitato Varese in Salute di avviare a Varese un laboratorio innovativo di sanità attivando un ospedale di comunità all’interno del Circolo.

Monti è categorico nell’escludere che i fondi destinati dal PNRR possano essere distolti da Cuasso dove è stato approvato un progetto di rilancio che parte proprio dall’ospedale di comunità ( che sarà ricavato nel padiglione medicina) insieme a un centro di riabilitazione pneumologia: « È profondamente sbagliata, miope oltre che impercorribile tecnicamente l’idea della sinistra di togliere importantissime risorse già destinate all’ospedale di Cuasso al Monte (che diventerà un hub di rifermento regionale per l’area riabilitativa pneumologica) e alla sanità della Valceresio e del Piambello per destinarle alla città di Varese. Non hanno visione e, anzi, si confermano dalla parte delle élite cittadine mentre noi siamo orgogliosamente il sindacato del territorio, delle valli e dei piccoli comuni. Nessuno dice che non vanno potenziati i servizi sanitari della città di Varese, tant’è che lo stiamo facendo, ma su Cuasso abbiamo sbloccato una situazione di stallo che si protraeva da trent’anni e non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro. Se ne facciano una ragione. Il Piambello e la Valceresio hanno più degli abitanti del capoluogo di Provincia e quindi meritano pari dignità. Oltretutto è una proposta tecnicamente non percorribile in quanto i fondi per la realizzazione delle strutture sanitarie territoriali (case e ospedali di comunità) arrivano in parte a valle di un accordo fra Regione e Ministero riguardante l’attribuzione delle risorse del Pnrr. Quindi non solo è una proposta scellerata ma anche impercorribile».