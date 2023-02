Nuovi alberi a Casciago

Nuove piantumazioni a Casciago in via Garibaldi e in viale Bassani. I nuovi alberi sostiuiscono quelli tagliati negli scorsi mesi.

In via Garibaldi erano stati tagliati dodici tigli a giugno 2022: quattro Prunus chanticleer (peri a fiore) sono stati piantati nella parte più larga del marciapiede, di fronte alla ex edicola, mentre altre otto piante saranno ripiantate nell’area di Sant’Eusebio.

In viale Bassani invece è stata piantata una quercia in sostituzione di quella malata e abbattuta a gennaio 2023.

L’abbattimento era stato criticato dall’associazione ambientalista Terra Nostra, con la risposta social di Francesco Minelli, il tecnico che ha operato il taglio della pianta, che in video ha mostrato lo stato fortemente degradato dell’albero