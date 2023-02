Pallacanestro Varese e Pelligra Group, il dialogo prosegue

Parti più vicine tra Pallacanestro Varese e Pelligra Group, il colosso australiano che opera nel mondo di immobiliare ed edilizia e che è da tempo in trattativa per rilevare una parte consistente del pacchetto azionario per affiancare Luis Scola e il consorzio nella gestione del club biancorosso.

Parlare di accordo definitivo è (ancora) prematuro, anche per la complessità della situazione, ma nelle ultime ore si è registrato un passo in avanti che pare significativo; almeno a livello verbale infatti si è raggiunto un equilibrio che poi andrà concretizzato. I tempi quindi non sono ancora maturi e da Masnago si professa cautela ma la sensazioni sono positive. (foto in alto: Ross Pelligra e Luis Scola a Palazzo Estense)

Come già detto a fine giugno, il Pelligra Group (che in Italia è proprietario del Catania Calcio, largamente in testa al girone I di Serie D) dovrebbe entrare in Pallacanestro con il 45% delle quote, la stessa “fetta” che resterà tra le mani di Scola. “El General” però conserverà l’ultima parola sulle decisioni con una golden share a propria disposizione; la compagine sarà quindi completata dal consorzio “Varese nel Cuore” (presidente Alberto Castelli) e dal trust dei tifosi “Il basket Siamo Noi” (presidente Umberto Argieri) ciascuno con il 5% delle quote.

Una squadra intercontinentale che – se le trattative andranno in porto – consentirà una maggiore solidità finanziaria alla Pallacanestro Varese dopo tanti anni faticosi dal punto di vista del budget, tutt’ora tra i più bassi della Serie A. Ma, appunto, è il caso di aspettare la chiusura ufficiale della vicenda prima di pensare ai programmi futuri.