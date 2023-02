Paolo Del Debbio arriva a Saronno per presentare il suo nuovo libro

Appuntamento al Teatro Giuditta Pasta di pasta per la presentazione de “II filo dell’aquilone”. Copie in omaggio fino ad esaurimento con possibilità di firma dell’autore

Lunedì 6 febbraio, alle ore 20.45, Paolo Del Debbio sarà a Saronno, al Teatro Giuditta Pasta in via I Maggio, per presentare “II filo dell’aquilone”, il suo nuovo libro.

Conduce la serata il giornalista Roberto Poletti.

IL ROMANZO

Paolo Del Debbio fa il suo esordio nella narrativa con un intenso romanzo di formazione che unisce a una profonda riflessione filosofica e teologica uno sguardo partecipe sulla fragilità che accomuna tutti gli esseri umani.