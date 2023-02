Perdita di gas in un’abitazione nel centro di Gallarate

Nella mattina di sabato 11 febbraio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mercanti a Gallarate, nel cuore della zona pedonale e a fianco della basilica, a seguito della segnalazione riguardante una perdita di gas in un appartamento.

La situazione è stata prontamente risolta e la zona è stata dichiarata sicura, non si segnalano persone coinvolte. L’arrivo dei mezzi di soccorso all’interno dell’area pedonale ha destato curiosità e preoccupazione tra i tanti passanti del centro.