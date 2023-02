Pesaro contro Varese, sfida tra squadre che vanno all’attacco

Due squadre votate all’attacco con la voglia di fare strada nella competizione. Carpegna Pesaro e Openjobmetis Varese si sfidano questa sera (mercoledì 15) dalle 20,45 sul parquet del PalAlpitour di Torino in un confronto che promette spettacolo e scintille. Il perché è presto detto: i biancorossi di Matt Brase sono la formazione più prolifica dell’intera Serie A visto che segnano una media di 91,2 punti a partita con ben cinque “referti” sopra quota 100. I marchigiani di Jasmin Repesa però seguono a ruota e sono secondi a livello di marcature di squadra con 86 punti (le statistiche sono riferite alle 19 gare di Serie A disputate fino a oggi).

COLBEY E MUHAMMAD: I LEADER

I due uomini chiave sul campo, i maggiori “responsabili” di queste cifre sono senza dubbio Colbey Ross per Varese e Muhammad Abdur-Rahkman per Pesaro. Non si sfideranno direttamente, perché il primo è un playmaker e il secondo una guardia, ma sono spalla a spalla nella classifica marcatori dove Ross è secondo, Abdur è quarto, separati da appena 0,3 punti di media e dall’eterno Adrian Banks che è terzo (in testa il triestino Frank Bartley con 19,2). Sia il varesino sia il pesarese hanno alle spalle una grande esperienza in NCAA: il “nostro” è stato un punto fermo dell’Università di Pepperdine per anni, il marchigiano ha disputato una finalissima con la maglia di Michigan, persa contro Villanova.

BROWN E CHEATAM, SECONDI VIOLINI

Se Ross e Abdur sono i leader più “visibili” delle due formazioni, altri due americani rappresentano la colonna portante dei rispettivi quintetti. Pesaro può infatti contare sulla 27enne ala Kwan Cheatam, forse non un giocatore particolarmente appariscente ma un elemento di grande solidità che in diverse occasioni ha risolto la situazione a favore di Pesaro. Ala classica, alta per il ruolo, sa segnare, prendere rimbalzi e mantenere buone percentuali: Woldetensae e Johnson sono avvisati. D’altro canto Brown sarà la pedina spesa da Brase per limitare Abdur-Rahkman viste le sue grandi qualità da difensore: la guardia però è attesa anche da un riscatto in fase offensiva dopo la prova complicata contro Milano di domenica.

SALTO O POSIZIONE? OWENS CONTRO KRAVIC

Un confronto importante sarà anche quello sotto canestro dove si troveranno di fronte giocatori dalle caratteristiche differenti. Tariq Owens, per Varese, offre un campionario fatto di balzi continui per andare a schiacciare le “alzate” da parte dei compagni e anche a rimbalzo – dove è cresciuto molto nelle ultime gare – si affida soprattutto all’atletismo. Attenzione però, perché sul fronte pesarese c’è un Dejan Kravic che fa dell’esperienza, del senso del piazzamento, della tecnica le sue armi migliori. Un po’ all’opposto quindi, in attesa di vedere cosa riusciranno a dare le loro “spalle” made in Italy, Guglielmo Caruso e Leonardo Toté.

ITALIANI IN CALDO

In questo momento il gruppo italiano di Pesaro sembra essere più “pesante” sull’economia di squadra rispetto a quello varesino. Repesa affida solitamente la regia a Davide Moretti (compagno di squadra al college di Tariq Owens), affida minuti importanti al tiratore Visconti, al già citato lungo Toté oltre che all’ex di turno Matteo Tambone. Brase ha ridotto le rotazioni a otto giocatori, togliendo spazio a Ferrero: Woldetensae è l’unico OJM in quintetto base con De Nicolao e Caruso che cambiano rispettivamente Ross e Owens.

COSI’ IN CAMPO Carpegna Pr. Pesaro: 1 Kravic, 5 Abdur-Rahkman, 9 Visconti, 11 Moretti, 15 Tambone, 18 Stazzonelli, 30 Gudmundsson, 33 Charalampopoulos, 35 Totè, 55 Cheatam, 82 Delfino. All. Repesa.

Openjobmetis Varese: 4 Ross, 8 Woldetensae, 10 De Nicolao, 12 Reyes, 13 Librizzi, 18 Virginio, 21 Ferrero, 22 Brown, 30 Caruso, 41 Owens, 92 Johnson. All. Brase.

Arbitri: Mazzoni, Borgioni, Gonella.

DIRETTAVN – VareseNews seguirà passo dopo passo il cammino della Openjobmetis nel torneo di Torino. A disposizione dei lettori c’è già il liveblog (qui sotto) dove sarà raccontata la partita contro Pesaro. La diretta della Coppa Italia è offerta da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab.