Pierfrancesco Majorino sceglie Varese per la chiusura della sua campagna elettorale

Pierfrancesco Majorino ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale a Varese con un evento di coalizione: «Vado a Varese, dove la sfida in una competizione come questa è davvero tostissima per noi».

Majorino ha annunciato la decisione dalla sua tappa a Malnate con il consigliere Samuele Astuti: «Non ho paura di confrontarmi con gli altri candidati presidenti, nè di sfidare il luogo da cui arriva gran parte della politica regionale degli ultimi anni – spiega – Perchè Varese è la terra di tantissimi tra quelli che hanno governato Regione Lombardia in tutti questi anni e ha sempre premiato la destra nel voto politico e Fontana ne parla come casa “sua”».

«L’annuncio dato da Majorino di chiudere la campagna elettorale a Varese, venerdì al Santuccio, è per noi motivo di grande orgoglio – ha commentato il segretario cittadino del PD Luca Carignola – Per il riconoscimento dell’enorme lavoro fatto in questi anni sul piano amministrativo, ma non solo. Qui la Lega è caduta dopo oltre vent’anni, ultimo sindaco proprio Fontana, ora è possibile ripetere in Regione ciò che è accaduto in città. Varese ha dunque una carica fortemente simbolica anche per il nostro candidato Presidente».

L’appuntamento è per tutta la coalizione e i suoi sostenitori venerdì 10 alle 21.00 al teatro Santuccio.