Presentata la “Randonnee e Gravel di San Valentino”

La bella giornata invernale ha permesso la presentazione all’aperto della 46esima Pedalata e Gravel di San Valentino – Memorial Bruno Bertagna in programma a Gavirate domenica 12 febbraio. La manifestazione dedicata agli innamorati della bicicletta aprirà la stagione ciclistica sulle strade dl Varesotto proponendo tre percorsi.

Numerose le adesioni già pervenute agli organizzatori con le iscrizioni che potranno essere effettuate con una quota associativa agevolata (10 Euro) fino a venerdì 10 febbraio nei punti convenzionali o via mail: ciclovarese2022@gmail.com info cell. 3286453305 oppure il giorno dell’evento a quota normale.

Dopo il successo della scorsa edizione l’evento che ricorda Bruno Bertagna ha ricevuto parole di apprezzamento da parte del vice sindaco di Gavirate Massimo Parola, da Marco Bioli presidente del Distretto del Commercio Due Laghi, da Valeria Papa in rappresentanza dei commercianti gaviratesi con Miriam Martinoli che ha rappresentato la Federciclo Varesina e la Società Ciclistica Orinese, che curerà l’aspetto tecnico.

Riproposti i percorsi della scorsa edizione per la mini randonnèe su strada, di 50 e 70 chilometri, completamente rinnovato, invece,quello gravel, di chilometri 54, disegnato dalla guida cicloturistica Angelo Falconati, percorso che ha ricevuto un riconoscimento dal Comitato Regionale Lombardo che ha inserito la prova gaviratese come prima tappa della neonata challenge denominata Campionato Regionale Lombardo Gravel a squadre.

Il programma dell’evento realizzato con il contributo di Distretto Due Laghi, Gruppo Sportivo Berti, Caon Armando Officina Gavirate, SuperHelp, con il patrocinio di: Comune di Gavirate, Fondazione Michele Scarponi, Panathlon International Club Varese e Gruppo Sportivo Contini e sotto l’egida di Ciclovarese, prevede il ritrovo domenica 12 febbraio dalle ore 8 presso Estetica Valeria, in Via Garibaldi 9 Gavirate, e la partenza libera dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Alle ore 12.30 la premiazione per i tre gruppi più numerosi, mentre il ristoro per i partecipanti resterà attivo fino alle ore 13.30.