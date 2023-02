Regionali 2023, Cipta interroga i candidati della valle Olona sull’ambiente

Un’associazione che da anni si batte per la tutela ambientale, investendo tempo e risorse dei volontari nella salvaguardia del bene comune: Cipta odv ha da sempre lo sguardo fisso sulla realtà e adesso, in concomitanza con le prossime elezioni regionali, scende in campo.

L’obiettivo è quello di puntare i riflettori sulle tematiche green, di cui si parla e discute sempre troppo poco. Un’attenzione, quella di Cipta, che potrà forse smuovere il voto di qualche cittadino e orientare la sua preferenza a seconda della comunanza di visioni con i candidati.

Ecco il messaggio con cui il gruppo racconta l’iniziativa:

Nei quasi trent’anni di presenza sul nostro territorio, abbiamo acquisito una buona conoscenza delle sue problematiche ambientali e abbiamo intessuto una rete di rapporti con le altre associazioni interessate all’argomento e con quanti, politici o semplici cittadini, condividono le nostre preoccupazioni. Cogliamo quindi l’occasione delle elezioni regionali per parlare di ambiente, argomento spesso sottaciuto, ma le cui problematiche chiedono risposte. Abbiamo deciso di rivolgerci ad alcuni candidati alle elezioni regionali della zona, almeno un rappresentante per ogni coalizione (non abbiamo trovato candidati della zona per la coalizione di Mara Ghidorzi) . Sottoponiamo ai candidati Pietro Zappamiglio (Attilio Fontana) , Paolo Carlesso (Pierfrancesco Majorino), Maurizio Cremascoli ( Pierfrancesco Majorino), Gigi Farioli (Letizia Moratti), delle domande specifiche e chiediamo loro risposte puntuali ed esaurienti.

Queste le domande sottoposte ai candidati:

DISCARICHE E CAVE

Vista la più che trentennale massiccia presenza sul nostro territorio di questi impianti con tutti i loro impatti negativi sull’ambiente e visto che l’Associazione Cipta odv si è fatta promotrice negli anni passati di due RISOLUZIONI, votate all’unanimità dal Consiglio Regionale, poi rimaste lettera morta, riguardanti la chiusura di detti impianti per poi procedere alla bonifica, CHIEDIAMO:

Nel rispetto delle competenze di Regione e Provincia, quali iniziative intende intraprendere riguardo a tale problematica per far sì che la post gestione degli impianti in chiusura sia corretta e per tutelare la nostra zona dall’insediarsi di nuovi impianti di tal genere ?

PROBLEMI LEGATI ALLO SMALTIMENTO DEI RIIUTI

Vista la necessità che nei processi di smaltimento dei rifiuti in Lombardia sia garantita maggiore trasparenza per evitare l’infiltrarsi della malavita in questo settore, cosa purtroppo che si è spesso verificata, CHIEDIAMO:

Cosa intende fare per assicurare una gestione trasparente e corretta?

SVILUPPO INDUSTRIALE

La concentrazione di industrie, a volte anche ad elevato impatto ambientale e il conseguente verificarsi di episodi di inquinamento dell’aria, dell’acqua, ecc., è un problema della nostra zona, come di altre aree industrializzate della Lombardia. La Regione ha diverse competenze in questo comparto: vedi autorizzazioni, agenzie di controllo, ecc. CHIEDIAMO

Come intende intervenire, se è opportuno anche a livello legislativo, per risolvere e prevenire il verificarsi dei vari inquinamenti?

CONSUMO DI SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Un problema annoso del nostro territorio, come di tante altre zone della Lombardia è il consumo di suolo e la mancanza di pianificazione territoriale. Assistiamo a un continuo depauperamento delle aree verdi e al sorgere di infrastrutture di vario genere impattanti sul territorio, per lo più collocate qua e là in modo disordinato, senza una visione di insieme e sovra comunale. Nuovi progetti di grandi opere, condotte con la stessa logica obsoleta, sono in itinere in alcune zone del sud della nostra provincia, tra l’altro già interessate dai problemi dovuti dall’intenso traffico veicolare. Esattamente nei territori compresi tra Busto A.,Gallarate,Cassano M., Fagnano O.,nel prossimo quinquennio in Regione si prenderanno decisioni riguardo a progetti e opere importanti, quali l’ospedale unico fra Busto a Gallarate, vari collegamenti stradali, insediamenti di logistica, ecc. Nell’affronto di queste decisioni importanti per il territorio vorremmo vedere il rispetto di alcune esigenze fondamentali che qui elenchiamo. Che le opere rispondano alle esigenze reali del territorio, che ci sia una sostenibilità economica, che venga fatta una pianificazione di tutto il contesto in cui dovrebbero essere inserite e che ci sia una vera tutela ambientale sul modello di altri paesi europei.

CHIEDIAMO:

Come intende affrontare queste problematiche ?

TUTELA DELLE AREE VERDI. PARCHI E PLIS

In una zona così antropizzata, in cui però esistono ancora aree verdi frammentate , ma significative sia come estensione che come presenza di biodiversità, da anni sono stati istituiti i Plis, parchi locali di interesse sovra comunale, col fine di tutelare maggiormente il verde rimasto. Poco incisivo però si è dimostrato il ruolo di questi parchi, per la mancanza di fondi, di personale, di un ente che presieda ecc. Anche quando sono stati accorpati al Parco regionale Pineta, sotto l’aspetto economico, la situazione non è migliorata, anzi .

CHIEDIAMO:

Come intende rendere più incisiva nella Regione il ruolo di questi enti, al fine di tutelare effettivamente le aree verdi ?

FONDI DEL P.N.R.R.

Relativamente ai fondi del Pnrr che rappresentano una grossa opportunità anche per il nostro territorio, si sono riscontrate grosse difficoltà nella compilazione delle domande per accedere ai bandi sia da parte della gran parte dei Comuni della provincia di Varese, nonché da parte delle associazioni di volontariato. Mancano uffici competenti che diano un supporto concreto in merito alla presentazione dei bandi. CHIEDIAMO:

Come pensa di poter ovviare a questa carenza per permettere anche alle piccole realtà di accedere ai fondi ?

PRESENZA SUL TERRITORIO E RAPPORTO COI CITTADINI

CHIEDIAMO:

Con quali iniziative intende mantenere contatti stabili e costruttivi con i cittadini per farsi portavoce delle esigenze del territorio in Regione Lombardia ?

Ecco le risposte dei candidati:

PAOLO CARLESSO

Le risposte del candidato Carlesso alle domande di Cipta

MAURIZIO CREMASCOLI

Le risposte del candidato Cremascoli alle domande di Cipta

GIGI FARIOLI

(Risposte non ancora pervenute. Articolo in aggiornamento)

PIETRO ZAPPAMIGLIO

Le risposte del candidato Zappamiglio alle domande di Cipta