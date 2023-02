Salvatore Pisani presenta “Non solo amore” a Cardano

Venerdì 17 febbraio a Cardano al Campo undicesimo appuntamento della rassegna “Dialogando con”: sarà ospite Salvatore Pisani, che presenta la sua opera prima “Non solo amore”.

Nel corso della serata, organizzata dall’assessorato alla Cultura, i brani del libro saranno letti dalla poetessa Negri Giovanna, sarà presente il paroliere Marco Maffei.

L’appuntamento è per le ore 20 .45 di venerdì 17 febbraio in sala Spadolini, via Torre 1, Cardano al Campo.

Partita in sordina la rassegna sta progressivamente riscontrando un buon successo avendo sempre come obiettivo l’ambizione di valorizzare scrittori del nostro territorio.

Il libro

Quando si tratta di amore, si tende a volte come a escludere una parte del mondo fuori, ad arroccare attorno alla pura forza di un sentimento non più di un brano di chi ne viene fatto oggetto. Ma la vita ha in sé una tortuosità irriducibile, da cui non si può prescindere. Accanto ai vividi protagonisti di questi racconti, ci si addentra in quello che è un vero labirinto di emozioni, fatto di angoli ciechi, di riflessi, di svolte e di scarti, di pieghe inaspettate lungo la strada verso la destinazione delle anime che viene inseguita come un puro momento di felicità. Ma la delicatezza di un sogno deve fare i conti con gli spigoli di ciò che è concreto, e a volte aspro e doloroso. Dieci storie che con lucidità puntano dritte al cuore del senso profondo della vicinanza tra due persone, catturate dentro una realtà che non è mai davvero semplice né scontata. Il tradimento, la malattia, la violenza, l’abbandono, i fantasmi di un passato e la preoccupazione di un futuro sono elementi con cui la ricerca sincera di un legame si trova fatalmente a fare i conti. Osservazione acuta e pacata riflessione guidano il Lettore in esperienze di vita che la maturità fa riconoscere come più che realistiche, e uno stile piano, chiaro e pulito pare come sollevarlo sulla complessità delle situazioni descritte. Ma a fare da sfondo è la vertigine del contatto assoluto tra gli individui, ognuno dei quali ha in sé un universo inconoscibile per gli altri, e il dubbio se il comune orizzonte di un amore sia non solo la ricerca affannosa di ogni risposta, quanto la generazione di nuove domande.