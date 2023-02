Scontro tra due auto a Venegono Inferiore, quattro persone coinvolte

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale con quattro persone coinvolte nella tarda a mattinata a Venegono Inferiore.

Poco dopo le 12, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in via delle Vigne, una trasversale della ex statale Varesina. Sul posto sono intervenuti in codice giallo due equipaggi medici con due ambulanze inviate dal 118 e dalla Croce rossa di Varese che hanno soccorso i feriti.

Coinvolte quattro persone, due uomini di 57 e 73 anni e due donne, rispettivamente di 30 e 49 anni. I feriti sono stati portati all’ospedale di Tradate.