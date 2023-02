Tempo di playout per l’Amca Elevatori Varese: la salvezza passa per la sfida con Treviso

Primo e fondamentale scontro salvezza per la Handicap Sport Varese che rischia, dopo un solo anno in Serie A, di retrocedere nel campionato cadetto di basket in carrozzina. Sabato 11 febbraio, al PalaInsubria di via Monte Generoso, la Amca Elevatori di coach Bottini sfiderà la PDM Treviso nella gara 1 dei playout con palla a due alle ore 16,30.

Il regolamento prevede una serie al meglio delle tre partite: chi ne vincerà due resterà nel massimo campionato condannando la perdente a scendere di categoria. Se Varese si trova in questa situazione scomoda è per via di una stagione che fino a oggi è stata davvero deludente. La squadra di coach Fabio Bottini ha infatti concluso a quota zero la stagione regolare (0-10 il bilancio vinte/perse) e per questo motivo ha anche lo svantaggio del fattore campo: Treviso giocherà in casa gara 2 (sabato 18) ma anche l’eventuale “bella” del 25 febbraio prossimo.

I veneti hanno concluso al penultimo posto il Girone B ottenendo due successi, entrambi arrivati contro la formazione romana Giovani e Tenaci ma a differenza dell’Amca Elevatori non ha quasi mai incassato passivi troppo pesanti. Sulla carta quindi la PDM (Polisportiva Disabili della Marca) è favorita contro una HSV che in troppe occasioni ha pagato dazio a livello fisico contro le formazioni avversarie. A complicare poi la vita c’è l’assenza certa dell’acciaccato Alan Mazzolini che asciugherà ulteriormente le rotazioni di Bottini.

Senza alcun dubbio, quella di sabato (ingresso gratuito) sarà LA partita per i biancorossi: ottenere la prima vittoria stagionale in uno scontro cruciale potrebbe dare a Roncari e compagni la giusta spinta per centrare la salvezza. In caso contrario, se sarà Treviso a festeggiare in via Monte Generoso, la permanenza in A di Varese resterebbe davvero appesa a un filo. Prima della contesa iniziale sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e per onorare la memoria di Nestore Crespi, il dirigente sportivo varesino che ha lavorato in diverse piazze importanti della pallacanestro italiana. Crespi, pochi anni fa, divenne anche GM dell’Handicap Sport dando il suo grande contributo d’esperienza alla società del presidente Marinello.