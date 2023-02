Turno infrasettimanale a Vercelli per la Pro Patria. “Un test per dare continuità”

Poco il tempo per rifiatare, ancora meno quello per festeggiare la prima, storica, vittoria di Meda contro il Renate. Raddrizzato, almeno in parte, il trend negativo di questo inizio 203, la Pro Patria è infatti subito chiamata a dover affrontare una nuova trasferta, mercoledì 1 febbraio, ore 18, questa volta all’ombra, o forse sarebbe meglio dire sotto i riflettori, di uno dei due stadi piemontesi intitolati a Silvio Piola, quello di Vercelli per la precisione.

All’andata il “derby delle Pro” (Pro Patria – Pro Vercelli) era finito con la vittoria in rimonta e in inferiorità numerica della Pro Patria, una partita sicuramente tra le più memorabili nella storia recente dei tigrotti di Busto Arsizio.

Ma il girone di ritorno è tutta un’altra storia, un altro capitolo, soprattutto nel Girone A: la classifica è sempre molta corta, l’equilibrio regna e tante squadre si sono rafforzate con il calciomercato invernale. I Piemontesi hanno infatti semi-rivoluzionato la rosa, cedendo in totale 11 giocatori – alcuni anche “chiave” come l’ex Juve Masi o le due punte Della Morte e Nepi (avversario domato da Lombardoni domenica a Meda) e acquistando 5 nuovi innesti, tra giovane promesse come i difensori Rizzo (Genoa), Costanzo (Napoli) o alcuni veterani, come il 31enne Karim Laribi, centrocampista con 21 gettoni in Serie A (Sassuolo, tra il 2014 e il 2016) e una decade in Serie B.

Chi invece il mercato “di riparazione”, di fatto, era stata costretta a farlo ad già ad agosto è invece la Pro Patria, che a causa della serie di sfornati eventi della preparazione estiva (i lunghi infortuni dei non ancora recuperati Parker, Rossi, Ghioldi, più gli acciacchi di Molinari) obbligando, giocoforza, a puntellare la squadra negli ultimi giorni di agosto (Gavioli, Chakir, Pitou) Motivo per cui a gennaio, nemmeno sul gong, di presentazioni di volti nuovi in Via Ca’ Bianca non sono state fatte.

VARGAS: “TEST PER CAPIRE SE ABBIAMO IMPARATO DAGLI ERRORI”

«Per noi la partita di domani è fondamentale – commenta l’allenatore della Pro Patria Jorge Vargas -. Dobbiamo capire se abbiamo davvero imparato la lezione delle due sconfitte consecutive. Storicamente un campo molto ostile, la Pro Patria non vince al Piola da tanti anni. Siamo pronti per andare a fare una buona partita, con la possibilità di fare punti. La Pro Vercelli viene da due vittorie importanti, sono forti, tecnici, hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime giornate e per questo possiamo dire che sarà una partita tostissima. Noi ci siamo allenati bene, loro giocano molto bene negli inserimenti e anche se si sono privati di un giocatore forte come Della Morte, oltre ai due squalificati, hanno comunque tante alternative e si sono rinforzati in questa sessione di mercato».

RIENTRANO PIU E FIETTA

«La rosa piano piano sta tornando al completo, con il rientro dei giocatori che erano fuori – sottolinea Vargas -. Tra i convocati ci sono nuovamente a disposizione sicuramente Piu e Fietta. Schiereremo la formazione migliore, quella quella che ci può dare maggiore sicurezza. Ma importante è anche l‘apporto dato dalla panchina: settimana scorsa chi è entrato è riuscito a risolvere alcuni problemi che stavamo dimostrando sul campo. Questa squadra ha dimostrato durante tutta la stagione di essere mentalmente forte, ed è quello che è invece è mancato a Mantova e contro il Padova. Al di là delle decisioni dell’arbitro nella partita contro il Padova (l’espulsione di Saporetti), ci voleva più umiltà per capire che ancora non siamo salvi. Sono contento che a Renate però sia stato recepito correttamente questo mio pensiero e che i giocatori hanno dimostrato che possono fare bene ovunque, anche in trasferta. Questa è una mentalità che hanno acquisito in questa stagione – rivendica -, sono sicuro che possono fare ancora meglio. Come visto contro il Renate ogni errore, ogni punto può pesare moltissimo. Siamo diventati competitivi perché guardiamo partita dopo partita».

CLASSIFICA

Pordenone 44 -; Feralpisalò 42; Vicenza 41; Pro Sesto 40; Lecco 39; Renate 38; PRO PATRIA 36; Novara 34, Arzignano 34; Pro Vercelli 33 -; Padova 33; AlbinoLeffe 31, Juventus Next Gen 31; Mantova 30; Trento 29 -; Virtus Verona 27; Pergolettese 26; Sangiuliano City 24; Piacenza 23, Triestina 18.

ARBITRI

Sarà Carlo Rinaldi della Sezione di Bassano del Grappa ad arbitrare Pro Vercelli – Pro Patria, in programma mercoledì 1 Febbraio alle ore 18.00 allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli (VC).

A completare la terna, gli assistenti Emanuele Fumarulo della Sezione di Barletta e Michele Fracchiolla della Sezione di Bari. Quarto Ufficiale Riccardo Dasso della Sezione di Genova.