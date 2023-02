A Varese si gioca a softball, sport per chi ha il “sangue caldo”

NOTIZIARIO UISP dell’8 febbraio 2023

SOFTBALL – Sport per chi ha il sangue caldo

Il softball e la versione per dilettanti (o femminile) del baseball, lo sport nazionale dell’America Latina. Anche a Varese, nel campo di via Leandro di San Fermo, è possibile giocare a questo sport di squadra, che è poco popolare in Italia forse perché per praticarlo ci vuole il “sangue caldo” dei popoli del sud. Il softball – che è a far parte dei Giochi olimpici a partire dal 2021 con i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo – differisce dal baseball per la dimensione più grande della palla, che è anche più leggera. Rispetto al baseball il campo è più piccolo.

Pochi lo conoscono, ma il softball ha iniziato ad essere una realtà nel Varesotto nel 2011, quindi più di 10 anni fa, a Marchirolo. Poi, nel marzo 2012, si è trasferito a Malnate, dove adesso c’è una squadra di softball femminile. Dal 2013 la squadra, che si chiama “Varese Family” e che è affiliata a Uisp, si allena a San Fermo. Gli allenamenti adesso sono fermi, ma riprenderanno a marzo per disputare il campionato con le squadre domenicane in Italia.

Attualmente la squadra Varese Family conta 18 giocatori dai 18 anni in su. Sempre più numerosi sono i giovanissimi che hanno trovato in questo sport un modo per sfogare le proprie energie.

La maggior parte dei giocatori di Varese Family sono sudamericani, ma ci sono anche italiani. Chi volesse iniziare a giocare a softball deve prendere accordi con il presidente Ricardo Acevedo, che afferma: «Grazie alle partite della domenica abbiamo creato una comunità molto unita, abbiamo anche l’appoggio del sindaco Davide Galimberti». Per ulteriori informazioni, e magari fare una prova sul campo, scrivere a: ricardoacevedo0@gmail.com.

SCI CLUB PONTE TRESA – Gita a Lanzerheide

Lo Sci Club Ponte Tresa ha terminato la stagione corsi domenica scorsa a Splügen, con la classica garetta di fine stagione a cui ha fatto seguito la premiazione di tutti i 79 partecipanti. Considerando che 66 allievi avevano un’età inferiore ai 13 anni, anche quest’anno l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Le attività dello Sci Club continuano nelle prossime settimane con due uscite domenicali (19 febbraio e 5 marzo) a Lenzerheide/Arosa, aperta a tutti (soci o solo simpatizzanti). L’occasione è gradita per passare una giornata libera di aggregazione sulla neve in una delle località più rinomate del circuito internazionale di sci alpino su cui vengono svolte regolarmente gare di coppa del mondo.

Lo Sci Club Ponte Tresa, affiliato alla Uisp, nasce nel 1974 e sino ad oggi è sempre stata un’associazione protagonista dello sport invernale a Ponte Tresa. Negli anni si è sempre proposta di avvicinare il maggior numero di persone che amano la neve e la montagna a questo straordinario mondo nel modo più semplice e meno dispendioso possibile, senza dimenticare che lo sci deve essere divertimento e voglia di stare in compagnia.

BASKET – Imbattuti i Besozzo Horses

Quella dei Besozzo Horses è la squadra fino ad oggi imbattuta nella First League del campionato di basket Uisp. Lo scorso anno è arrivata seconda dopo i Montello Young perdendo di uno, sull’ultimo tiro, la finale. Anche quest’anno è partita benissimo la squadra di quasi tutti over 40, che vanta la presenza di ex giocatori di serie B e serie C e di alcuni ragazzi minorenni che stanno facendo crescere il settore giovanile. Quando si hanno 40 anni o più, il problema possono essere impegni e infortuni. L’obiettivo dichiarato dalla squadra è quello di divertirsi, ma nessuno gioca per perdere, con la consapevolezza che comunque vada finirà tutto con una bella mangiata in pizzeria e quattro risate.