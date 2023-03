Scatto in avanti dei Mastini, la terza semifinale è giallonera (5-2)

La caparbietà e la qualità dei Mastini regalano ai gialloneri la terza gara di semifinale contro il Pergine: 5-2 il risultato all’Acinque Ice Arena, punteggio che non inquadra a dovere la difficoltà incontrata dalla squadra di Deveze per piegare le Linci trentine, sempre un osso durissimo da azzannare.

La festa per la vittoria e per il nuovo vantaggio nella serie può iniziare solo a una manciata di minuti dalla fine, quando Mazzacane imbuca la quinta rete che spezza in via definitiva un equilibrio che a un certo punto sembrava inattaccabile, fatale, pericoloso. Certo, basta guardare al tabellino e si vede come il Varese abbia attaccato di più, tirato di più, collezionato un numero maggiore di occasioni da gol; numeri però non sufficienti al momento di tirare le somme, nonostante i meriti dei padroni di casa.

Poi però, sul lungo periodo, i “pianeti si sono allineati” e il tabellone ha premiato lo sforzo di Vanetti e compagni. Guidati dall’MVP di giornata Marcello Borghi, autore di una rete scaccia-paura, quella del 4-2 e protagonista di una festa doppia visto che ha celebrato il compleanno sul ghiaccio con addosso la sua maglia giallonera. Molto bravo anche Vanetti, autore del 3-2 e di una prova solida mentre Franchini, come sempre, ha messo la giusta dose di pepe.

Concreta anche la gara della difesa, orfana di un pilastro come Bertin: dopo le sbavature di Gara2 la consegna era quella di evitare errori decisivi e così è stato, consentendo così a Perla una serata quasi ordinaria.

Messa la seconda tacca sul cinturone delle semifinali, sarebbe però sbagliatissimo pensare di avere fatto il grosso del lavoro. Sabato sera a Pergine sarà tutt’altro che semplice siglare il punto che vale la finalissima. A sostenere i Mastini saranno davvero in tanti, e questa è una carta a favore dei gialloneri, ma non dovrà essere l’unica: le Linci daranno il tutto per tutto (a proposito: complimenti per il tifo in trasferta e per la correttezza in campo… altro che Bressanone) con l’idea di tornare in via Albani per la “bella”. Se dovesse servire, per i Mastini c’è l’esempio del Caldaro trafitto in casa dall’Appiano (1-3) quando pensava già di avere un piede in finale. Vietato distrarsi, ora più che mai.

PRIMO INGAGGIO

Consueta cornice da tutto esaurito all’Acinque Ice Arena, che si riempi in buon anticipo rispetto alle 20,30. Da Pergine arrivano in una trentina e si fanno sentire. Deveze deve rinunciare a Bertin, tra l’altro fresco di laurea” e conferma il giovane aostano Garber a fianco di Piccinelli; davanti torna Raimondi. Ambrosi mischia un po’ le linee ma lista alla mano ha gli stessi uomini delle altre partite. Fischietto a Lottaroli e Volcan autori di una buona prova a loro volta.

LA PARTITA

I – La gara inizia con un assedio da parte dei Mastini che però non porta frutto. Il Pergine esce dal terzo dopo un “buco” di Desauteles, poi però si esalta Rigoni che para con il pattino su Franchini. Ci prova anche Raimondi che da vicino sfiora il palo ma sul ribaltamento c’è il vantaggio del Pergine: azione personale di Sanvido e disco in rete. Il tempo di ripartire e il Varese impatta: tiro di Piccinelli dalla distanza e deviazione di Piroso a battere Rigoni. I Mastini riprovano con due belle azioni di Vanetti sul quale il goalie trentino è pronto; a 6′ dalla fine un tiro velenoso di Tilaro sfugge a Rigoni ma Franza è decisivo e toglie il disco a 10 centimetri dalla linea. A rompere l’incantesimo è il Mago Franchini che aggira i difensori e stampa il disco sul palo e da lì in rete per il 2-1 che è anche il parziale del 2o’.

II – Il Varese riprova l’assedio e guadagna un powerplay: la pressione cresce ma il risultato non cambia. Ristabilita la parità, tocca a Perla respingere su Meneghini. Al 9′ il disco finisce nella porta giallonera ma la deviazione di Flessato su assist di Franza è con una mano e non con la stecca: rete annullata senza esitazioni. Nella parte centrale non mancano i ribaltamenti di fronte con i due portieri sempre reattivi. Le Linci allora aumentano a loro volta i tentativi in attacco, con il Varese costretto a fare muro in mischia in un paio di momenti. I 2′ a Franza però sono provvidenziali: in pochi secondi il powerplay giallonero inventa il tris con assist dal fondo sfruttato da Vanetti. Purtroppo però il doppio vantaggio dura pochi istanti: si riparte e il solito Foltin infila Perla per il 3-2.

III – Le due squadre ripartono un po’ contratte: Valorz becca 2′ per un colpo di bastone ma i Mastini sprecano tutto sbagliando un cambio e prendendo una penalità per sei uomini di movimento. Perla però è sicuro contro il powerplay ospite. Poco dopo nuovo vantaggio numerico giallonero (stupidaggine di Meneghini) e stavolta Marcello Borghi scarica il disco in diagonale alle spalle di Rigoni. A metà tempo i Mastini provano a chiuderla con Piccinelli e un paio di conclusioni nel traffico; a mettere la quinta ci pensa però Michael Mazzacane, puntuale su un assist d’oro di Franchini al 53′. Il match finisce virtualmente qui, poi nel finale Cordiano lascia in quattro i suoi ma Perla la schiude da campione.

MASTINI VARESE – PERGINE SAPIENS 5-2

(2-1; 1-1; 2-0) MARCATORI: 7.52 Sanvido (P), 8.23 Piroso (V – Piccinelli), 16.18 Franchini (V – Drolet); 36.18 Vanetti (V – Drolet, M. Borghi), 36.55 Foltin (P – Meneghini, Sanvido); 47.39 M. Borghi (V – Drolet), 52.58 M. Mazzacane (Franchini)

MASTINI: Perla (Mordenti); Schina, Desauteles, Piccinelli, Garber, Belloni, E. Mazzacane, Allevato; M. Borghi, Vanetti, Piroso, Drolet, Franchini, M. Mazzacane, Cordiano, Tilaro, Raimondi; P. Borghi, Odoni, Privitera. All. Deveze.

PERGINE: Rigoni (Zanella); Franza, Gamper, Ambrosi, Ghizzo, Reffo, Becker; Valorz, Sanvido, Foltin, Flessato, Andreotti, Bitetto, Meneghini, Villiotti, Mocellin, Marano. All. Ambrosi.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Petrov e Vignolo).

NOTE. Penalità: V 13′, P 15′. Superiorità: V 2-5, P 0-4. Spettatori: 1.052.

IHL – SEMIFINALI

RISULTATI GARA 3 – Caldaro – Appiano 1-3 (serie 2-1); Varese – Pergine 5-2 (serie 2-1)