Neve in montagna e pioggia in arrivo, poi schiarite anche sul Varesotto

La tanto attesa pioggia arriverà, ma sarò una goccia nel mare rispetto alle necessità dettate dalla straordinaria stagione di siccità che stiamo attraversando.

Le piogge arriveranno sulla fascia pedemontana già dalla serata di lunedì per proseguire anche martedì con intensità maggiore e cessare prima di mercoledì facendoci entrare direttamente verso la primavera.

LA SITUAZIONE

«Un’area di alta pressione mantiene ancora stabilità prevalente in queste ore ma lascerà presto spazio a una saccatura in avvicinamento dall’Atlantico che porterà una temporanea fase di instabilità tra questa sera e domani con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio. In seguito correnti settentrionali riporteranno rapidamente tempo più soleggiato», spiegano infatti dal Centro geofisico prealpino.

PREVISIONI

Lunedì «solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare che diverrà più consistente dal tardo pomeriggio. Asciutto in giornata, poi piogge sparse in serata a partire dai rilievi in prossimità di Verbano e Lario, più diffuse nella notte. Limite neve attorno a 1600m». Martedì «al mattino molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio principalmente su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Neve oltre 1400m. Da metà giornata via via asciutto con apertura di schiarite a partire dal Piemonte sotto rinforzi di vento da nord» Mercoledì «ben soleggiato e limpido con vento da nord forte in montagna e raffiche fino a basse quote in particolare sulla Lombardia occidentale. Sulle Alpi di confine più nuvole e possibilità di qualche fiocco».

TENDENZA

«Giovedì 16 marzo tempo soleggiato o velato da nubi alte. Vento in graduale esaurimento anche in montagna. Venerdì 17 bel tempo primaverile su tutta la regione».

PROTEZIONE CIVILE

“La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice verde per i rischi Idro-meteo Idraulico, Idrogeologico e Temporali sulle zone omogenee a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili come temporali/rovesci localizzati; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e piccoli smottamenti“, fanno sapere dalla sala operativa della Protezione civile della Lombardia. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio a livello locale sono sempre opportune per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di criticità non prevedibili. A supporto dell’attività di sorveglianza del territorio, per il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni naturali, consultare i dati della rete Idro-Nivo-Meteo e radar, accedendo al sito iris.arpalombardia.it. Si ricorda che in caso di danni causati da eventi naturali per segnalare i danni mediante l’applicativo Ra.S.Da. occorre preventivamente profilarsi al seguente link: https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/rasda.