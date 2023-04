Brase: «Il terzo quarto? In difesa il migliore della stagione»

BRASE 1 – «Una serata impressionante, una grande battaglia. Nel primo quarto abbiamo perso troppi palloni, concesso qualche tiro in transizione: tutte difficoltà che avremmo potuto subire mentalmente. Ci siamo ritrovati all’intervallo, i ragazzi sono usciti dagli spogliatoi e hanno fatto un ottimo lavoro nel secondo tempo».

BRASE 2 – «Nel terzo quarto abbiamo concesso solo 12 punti (segnandone 30, ndr). Credo che da un punto di vista difensivo sia stato il nostro miglior quarto finora, almeno a livello di punti concessi. In attacco, invece, un gran movimento di palla, prendi e tira da tre. Sono davvero orgoglioso, siamo stati compatti e siamo riusciti a vincere una gran partita in casa».

BRASE 3 – «Il pubblico è stato stupendo, non sappiamo più come ringraziarlo: ci ha dato una spinta incredibile».

BRASE 4 – «Una vittoria più mentale che tecnica? Direi che è stata una combinazione di diversi fattori, tra cui anche quello mentale. Abbiamo giocato due ottime partite di fila, la cosa che amo di più di questa squadra è che è fatta di lottatori: lo vedete in partita, ma dovreste vederlo in allenamento. Nessuno vuole perdere neanche le partitelle. Il grosso merito dei giocatori è che sanno trasportare questa tensione anche in partita»

BRASE 5 – «Domani giorno libero? Il giovedì è da inizio stagione giorno libero, tranne quando si gioca di sabato. Quindi sì, domani giornata di riposo, poi venerdì inizieremo a preparare la trasferta di Venezia di domenica (in programma alle 19:30, ndr)»

VITUCCI 1 – «Finché l’abbiamo interpretata bene, abbiamo giocato una buona partita. Sapevamo che sarebbe stata molto difficile per il modo di giocare di Varese, che li ha premiati nella seconda parte di gara. Dobbiamo fare loro i complimenti, per quello che ci riguarda pensiamo velocemente alla prossima partita che per noi è molto importante».

VITUCCI 2 – «Il terzo quarto è stato quello che ha fatto la differenza, loro con il tiro da tre punti hanno strappato la gara. Non siamo riusciti a trovare gli spunti per far fronte alla loro iperproduzione da tre punti. È vero, abbiamo avuto la possibilità di riprenderli, ma abbiamo sbagliato anche qualche tiro aperto»

VITUCCI 3 – «Sui 16 punti di penalizzazione inflitti a Varese? Non posso entrare nel merito, non è una materia che mi compete. Dispiace vedere gli sforzi compiuti da tutti che trovano questo tipo di intoppi, penso innanzitutto al mio collega e ai giocatori, sappiamo quanta fatica si faccia».