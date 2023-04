Candiani e Pellicini: “Bene la doppia intesa che normalizza i rapporti con la Svizzera”

I deputati varesini Stefano Candiani della Lega e Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia si dichiarano “estremamente compiaciuti” per la doppia intesa su black list e frontalieri raggiunta questa mattina a Roma tra il ministro Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter.

«L’uscita della Svizzera dalla black list e l’arrivo di un accordo transitorio per i frontalieri porterà a una semplificazione e normalizzazione dei rapporti che interessano i nostri frontalieri con un ritorno a un regime di normalità – spiegano in una nota – L’importanza che il Governo ha dato a questa intesa, accogliendo la nostra sollecitazione nei giorni passati, si palesa anche nella legge di ratifica che, mercoledì, in Aula sarà modificata con un emendamento per risolvere definitivamente il problema per poi tornare in Senato. Come avevano già confermato i nostri incontri con i funzionari, sia alla Camera che in ambasciata, è un passaggio molto sentito dalla Svizzera. Bene, dunque, la doppia intesa sui temi fiscali tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro Giancarlo Giorgetti. Siamo estremamente soddisfatti, infine, dell’accordo temporaneo trovato per il telelavoro dei frontalieri che attendeva di essere disciplinato da un Ordine del giorno approvato al Senato».

Riguardo alle problematiche economiche che riguardano la zona di confine, Stefano Candiani anticipa inoltre che la prossima iniziativa riguarderà le Zes-Zone economiche speciali, un tema ricorrente da diversi anni nel dibattito sullo sviluppo delle aree che vengono impoverite dal fenomeno del frontalierato e della maggiore attrattività del mercato del lavoro svizzero: «A corredo della legge di ratifica presenteremo un ordine del giorno specifico, per impegnare il Governo riguardo alla zone economiche speciali».