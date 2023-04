Cgil, Cisl e Uil: con il Primo Maggio festeggiamo i 75 anni della Costituzione

Il manifesto che i sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, hanno realizzato per la festa del Primo Maggio richiama un altro anniversario, quello della Costituzione italiana che quest’anno compie ben 75 anni. All’articolo uno, i padri costituenti, hanno messo il lavoro quale elemento fondante della Repubblica.

L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro…».

A presentare il programma Antonio Massafra, segretario provinciale della Uil, Giancarlo Ardizzoia, della segreteria della Cgil, e Albino Gentile della segreteria Cisl dei Laghi.

Il ritrovo è alle 9 in piazza repubblica Varese, alle 11 l’arrivo del corteo in Piazza Monte Grappa dove parleranno i delegati e le delegate di Cgil, Cisl e Uil.

Le conclusioni saranno affidate a Tania Sacchetti della segreteria nazionale della Cgil.