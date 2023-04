Dal 30 aprile al 7 maggio torna “Garabiolo in fiore“

Dal 30 aprile al 7 maggio si svolgerà Garabiolo in fiore, giunto alla VIII edizione, l’evento che comunica la forza del linguaggio floreale, le sensazioni e le emozioni legate a piante e fiori. Anche quest’anno Garabiolo si trasforma in un giardino ed il visitatore, attraverso un percorso nel mondo dei fiori, si trova immerso in angoli fioriti che ornano le stradine acciottolate, le piazzette, l’antico lavatoio e tutti gli angoli più caratteristici, dove i protagonisti assoluti restano i fiori e la natura che, con le pietre grezze, creano una relazione unica.

Nei giorni festivi e con condizioni meteo favorevoli, sarà inoltre possibile visitare giardini privati, opportunamente segnalati. In questa cornice, che ha al suo interno un particolare paesaggio ancora tutto da scoprire, si potranno inoltre incontrare alcuni protagonisti del bosco riprodotti in chiave artistica sulle antiche pietre utilizzate per le costruzioni di case e muri e su sassi in appoggio, inaugurati lo scorso 24 luglio 2022.

Per gli appassionati di storia locale poi, in occasione della festa della Madonna Annunciata che sarà celebrata il 30 aprile, al termine della S. Messa delle ore 9.45, ci sarà un imperdibile appuntamento con Claudio Terzi che, grazie alle sue recenti ricerche negli archivi diocesani, ci farà conoscere “la storia riscoperta della chiesa di Garabiolo”, Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook Garabiolo oppure contattare il Gruppo Amici di Garabiolo all’indirizzo mail: gruppoamicigarabiolo@gmail.com