Evade dalla comunità di recupero, 31enne arrestato a Gallarate

Evaso dalla comunità di recupero nel Mantovano, è stato rintracciato e ri-arrestato dalla Polizia nella città dove risulta residente, a Gallarate.

Protagonista un 31enne cittadino marocchino, condannato per furto e porto di oggetti atti ad offendere, per fatti del 2021: a seguito della condanna era stato portato in una comunità di recupero in provincia di Mantova, per disintossicarsi dalla dipendenza da droghe pesanti.

Dopo alcuni mesi si è allontanato dalla comunità, rientrando proprio nel Gallaratese, dove viveva in condizioni precarie.

Grazie alla conoscenza del territorio ( e anche dello stesso ricercato) gli uomini del Commissariato di Gallarate sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo: il 31enne deve ancora espiare 2 anni, un mese e 5 giorni.

A questo punto scatta l’aggravamento della misura di esecuzione della pena. Nella notte del 26 aprile, dopo i controlli di rito, il 31enne è stato condotto in carcere a Busto Arsizio.