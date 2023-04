Frontale tra due auto: chiusa al traffico nella sera di domenica la statale del Sempione tra Vergiate e Somma Lombardo

Un incidente frontale tra due auto ha causato la chiusura della statale 33 del Sempione, al confine tra Vergiate e Somma Lombardo.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 20 di domenica 30 aprile sulla discesa che da Somma Lombardo porta alla rotonda di Vergiate, ha visto coinvolte due persone, un uomo di 45 anni e una donna di 34.

Nell’impatto, la conducente donna è rimasta incastrata nell’autovettura: sul posto sono perciò intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, e con l’uso di cesoia e divaricatore hanno liberato la donna, collaborando inoltre con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Entrambi in codice giallo – quindi in condizioni serie ma non in diretto pericolo di vita – i due automobilisti sono stati portati in due diversi ospedali: l’uomo è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese con l’elicottero, la donna è stata portata all’ospedale di Legnano in ambulanza.

La strada è stata chiusa al traffico dai carabinieri, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.