Giuseppe Ettorre e il maestro Roberto Bacchini in concerto a Induno Olona

Domenica 7 maggio grande appuntamento per la Stagione Musicale Indunese da non perdere: sul podio, il maestro Roberto Bacchini con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano con il grande solista Giuseppe Ettorre.

Il maestro Ettorre (primo contrabbasso dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala) eseguirà in prima esecuzione assoluta “Concerto alle fontane” scritto da R. Bacchini e suddiviso in quattro movimenti e il bellissimo concerto di Bottesini in Si minore. Il maestro suonerà uno strumento di Custode Marcucci (1890 c.a.). Il programma della serata continuerà con la bellissima Serenata in Do maggiore Op. 48 per Archi di Tchaikowsky, una delle pagine musicali più significative che rievocano i temi popolari russi.

Il Concerto si terrà presso la chiesa Parrocchiale di San Paolo, in via Cappelletta 11 a Induno Olona, alle ore 21.00.

La stagione musicale “L’albero delle note” è organizzata dal Comune e dalla Proloco di Induno e proseguirà poi i suoi appuntamenti con il giorno 13 maggio e il Duo pianoforte-violino con Davide Agamennone e Lucia Avoledo ore 21.00 presso la Sala Bergamaschi. Ci sarà anche un appuntamento speciale in Carlsberg Birrificio Poretti alle vecchie fabbriche il giorno 3 Giugno ore 18.00 con il gruppo musicale “Birkin Tree” e una degustazione di birre.