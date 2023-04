Il gusto della beneficenza: torna a Gavirate “Un gelato per Viola”

Ci sarà di sicuro la fila anche domani, 27 aprile, fuori dalla gelateria “Il muretto” di Gavirate, in viale Garibaldi, perché da anni nella cittadina che si affaccia sul lago si assiste ad una lunga catena di solidarietà nata anni fa con l’esigenza di assicurare una concreta assistenza a Viola, una bimba nata con gravi problemi dalla nascita e che necessita di assistenza in centri specializzati (nella foto). La prima edizione di “Un gelato per Viola” fu un successo, ripetuto però anche negli anni a venire.

Gran parte dell’incasso di tutta la giornata – la metà dell’incasso per l’esattezza – andrà alla Fondazione TOG di Milano: non solo i gelati, ma per ogni acquisto che verrà fatto, colazioni, torte, aperitivi e altro verrà devoluto alla Fondazione.

TOGETHER TO GO (TOG) è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), nata alla fine del 2011. Ha sede a Milano, in Viale Famagosta 75, dove ha dato vita a un Centro di Eccellenza, con una specializzazione di alta levatura nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

L’appuntamento è dunque per giovedì 27 aprile in viale Garibaldi, 89 a Gavirate.