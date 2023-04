Prefettura e farmacisti sottoscrivono il protocollo antirapina

Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha sottoscritto oggi un protocollo d’intesa in materia di video-allarme antirapina con il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Varese, dott. Franco Ceffa, e il Presidente di Federfarma Varese, Dott. Luigi Zocchi.

Il documento – nell’ambito del protocollo quadro nazionale sottoscritto tra Ministero dell’Interno e Federfarma rinnovato il 4 settembre 2020 – mira, da un lato, ad incentivare l’installazione nelle farmacie del territorio di sistemi di video-allarme in grado di trasmettere, in caso di rapina all’interno dei locali delle farmacie, le immagini in tempo reale alle sale centrali operative delle Forze di Polizia; dall’altro, a promuovere l’utilizzo costante dello strumento di pagamento elettronico, al fine di limitare l’impiego del contante e garantire un efficace contrasto alle forme di criminalità diffusa.

È prevista altresì, con il supporto delle Forze dell’Ordine, una formazione specifica degli operatori delle farmacie soprattutto per la loro auto protezione.

Si svolgeranno inoltre dei momenti di condivisione e di esame – in apposite riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – dei dati dei furti e delle rapine perpetrate a danno delle farmacie, per vagliare possibili ulteriori soluzioni e rendere i sistemi di sicurezza ancora più efficaci.