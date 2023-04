Ruba superalcolici per più di 2000 euro, arrestato a Como

Ruba superalcolici all’Esselunga per più di 2000 euro: arrestato dalla Polizia di Stato di Como un cittadino rumeno.

Nel primo pomeriggio del 28 aprile una volante della Questura di Como è intervenuta presso il supermercato Esselunga di Camerlata in quanto l’addetto alla sicurezza aveva notato tre individui riconosciuti come autori di altri furti avvenuti in passato.

Costoro si erano disposti all’interno dell’esercizio commerciale in modo sospetto: uno si era fermato vicino al banco dell’accoglienza ed aveva iniziato ad osservare i movimenti del direttore del negozio, rimanendo costantemente al telefono, mentre gli altri 2 erano entrati contemporaneamente all’interno del supermercato, con un carrello.

Questi ultimi avevano iniziato a riempire il carrello con varia merce, lasciando però al centro un idoneo spazio, successivamente riempito da varie bottiglie di superalcolici, cercando di occultarle con la merce precedentemente posizionata ai lati.

Non appena i due hanno oltrepassato le casse, senza pagare, è intervenuto il responsabile della sicurezza, riuscendo però a bloccarne soltanto uno dei tre ladri, mentre gli altri due si sono dati alla fuga.

Gli agenti della Squadra Volante, immediatamente intervenuti sul posto, hanno restituito al responsabile del centro commerciale la merce trafugata, per un valore di oltre 2100 euro, ed hanno poi accompagnato in Questura il fermato, un cittadino rumeno di 25 anni, domiciliato a Carugate e con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, il quale è stato infine arrestato per furto aggravato.

Su disposizione del P.M. il 25enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo di questa mattina, alle ore 11.