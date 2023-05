Festa della biodiversità: bioblitz 2023 al Centro Didattico Scientifico di Tradate

Manifestazione realizzata nell’ambito del Bioblitz 2023. In collaborazione con AREA Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Ritrovo: c/o Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico, via ai ronchi – Tradate (VA)

Tante sorprese ed esperienze tra cui scegliere:

– Esplora, scopri e gioca del suolo Passeggiata per bambini e famiglie, introdotta da una lettura e con attività di scoperta dell’ambiente naturale! Età consigliata 8/99, durata 1h. Si consiglia di portare una lente d’ingrandimento (PRENOTAZIONE ATTIVITA’ IN LOCO).

h.14.30 – Gli invertebrati del suolo;

h.16.15 – I licheni.

– Laboratorio didattico STEAM “Come ci vivo qui?” – Aiuta gli insetti a trovare la soluzione migliore per abitare un ambiente (PRENOTAZIONE ATTIVITA’ IN LOCO).

– Laboratorio didattico “Tra rane e serpenti”. Costruisci il tuo piccolo serpente o la tua rana marionetta e scopri di più su questi straordinari abitanti del Parco.

– Laboratorio didattico ta carta e forbici alla scoperta della natura del Parco.

– Cuccioli curiosi – trasformati in un animale del bosco e acutizza i tuoi sensi per scroprire come vivere in natura (a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS Insubria-Olona).

Le postazioni di rilevamento, gli abitanti dello stagno e gli insetti vi aspettano per mettere i panni di un naturalista e rilevare la natura che ci circonda!

N.B. “Esplora, gioca e scopri” e “Laboratorio STEAM”, oltre al viaggio nell’EcoPlanetario, sono le sole attività che richiedono la prenotazione in loco.

Iscrizione Obbligatoria al Link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bioblitz-2023-629353010797