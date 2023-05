A Besnate torna la “Borghilonga”, la camminata e corsa non competitiva

Puntualmente , in occasione della Festa della Mamma, torna la “Borghilonga” a Besnate. Una corsa/camminata non competitiva di circa 6 KM tra i meravigliosi sentieri immersi nelle nostre bellezze naturalistiche, in programma domenica 14 maggio e con partenza alle ore 10,00 dalla palestra comunale.

La corsa è alla settima edizione, promossa da Pro Loco e Borghi di Besnate, con il patrocinio del Comune.

Ritrovo ed iscrizioni presso la Palestra Comunale di Via V.Veneto 18 dalle ore 08.30. Preiscrizione comunicando i dati anagrafici nell’area contatti del sito www.prolocobesnate.it

Iscrizioni: 5 Euro per gli adulti, gratis per ragazzi fino a 14 anni Saranno consegnati riconoscimenti alle seguenti categorie: Mamme (festa della mamma); Donne / Uomini • Ragazze / ragazzi scuola media; Ragazze ragazzi scuola elementare; Classe scuola elementare di Besnate più numerosa; Classe scuola media di Besnate più numerosa; Borgo più numeroso. A tutti i ragazzi partecipanti medaglia ricordo I riconoscimenti sono offerti dal -CIRCOLO COOPERATIVO FAMIGLIARE BESNATE-

Al termine manifestazione, rinfresco per tutti i partecipanti in occasione dell’ inaugurazione nuova “Area Feste”

INFO E REGOLAMENTO SU www.prolocobesnateit “lo non getto i miei rifiuti”.

Al termine manifestazione di inaugurazione della nuova area feste.