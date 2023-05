A Bizzozero si uniscono due cooperative ultracentenarie

E’ stato uno dei principali argomenti della assemblea di CircoloBizzozero, che si è tenuta in seduta pubblica – cioè dedicata non solo ai soci della cooperativa ma a tutti i cittadini del rione – nella serata di giovedì 25 maggio 2023: le due ultracentenarie cooperative CircoloBizzozero e Il Centro si fonderanno in un unica realtà, con un percorso il cui avvio è stato presentato nel corso della serata.

Circolobizzozero e Coop Il Centro sono due importanti realtà dello storico rione varesino, entrambe ultracentenarie. Il Circolobizzozero è nato il 31 dicembre 1877 con il nome di “Società di mutuo soccorso fra gli operai ed agricoltori di Bizzozero”: il suo scopo iniziale era quello di aiutare i lavoratori associati che, a causa di malattia o di infortunio, non fossero stati in grado di lavorare e dunque di sostenere le loro famiglie in un epoca in cui non c’erano aiuti statali per questo. Un compito importante, che portò quasi tutte le famiglie del paese ad aderire, compresi il parroco e altre personalità di rilievo del rione e che portò nel 1903 a costruire quella che ancora oggi è la sua sede sociale di via Monte Generoso.

Poco dopo, nel 1904, viene invece fondata la Cooperativa di Bizzozero, divenuta poi Cooperativa Il Centro. Scopo di questa seconda iniziativa era quello di fornire alla comunità di Bizzozero un punto vendita alimentare in paese che potesse commercializzare i prodotti dei contadini locali, e nello stesso tempo offrire un punto vendita di “grandi dimensioni” alla cittadinanza, molti decenni prima l’avvento dei supermercati. La Cooperativa si caratterizzò ben presto anche per la militanza politica di sinistra, tanto che un decennio dopo venne costituita una seconda cooperativa, concorrente, di orientamento cattolico, con sede nei locali che oggi ospitano un negozio.

Nel 1920 arrivò al potere il fascismo, che pose sotto il suo controllo tutte le realtà associative esistenti e fra esse anche la Società di Mutuo Soccorso e la Cooperativa di Bizzozero. In quegli anni si iniziò a parlare di accorpare le due realtà, fatto che però all’epoca non fu possibile concretizzare.

Foto della Cooperativa il Centro prima della chiusura – Foto di Mario Bianchi per Bizzozero.net

Nel dopoguerra l’attività della cooperativa di consumo proseguì, anche se l’arrivo della grande distribuzione negli anni sessanta e settanta determinò una riduzione del valore e della rilevanza delle attività commerciali, tanto che nel 1978 arrivò a restituire gratuitamente alla Società di Mutuo Soccorso le licenze per la gestione del Circolo acquisite nel 1929. Negli ultimi decenni del 900 l’attività della cooperativa si è concentrata nella gestione del suo punto vendita fino alla sua definitiva chiusura, avvenuta il 31 dicembre del 2007: da allora la Cooperativa il Centro si è limitata alla gestione degli immobili di proprietà.

Nel frattempo la Società di Mutuo Soccorso di Bizzozero, nel 1993, ha adottato la nuova denominazione di Circolobizzozero Società Cooperativa a r.l., e ha cercato di darsi una nuova ragione d’essere, ponendosi come scopo istituzionale quello di cercare di migliorare la qualità della vita rionale, sviluppando il senso di appartenenza alla comunità locale. La sua sede ha ospitato prima dei campi da bocce, poi un salone polifunzionale per feste, incontri, riunioni e mostre; la biblioteca di quartiere “Libri in Circolo“, un piccolo parco giochi attrezzato per i più piccoli, oltre a promuovere diverse iniziative, fra cui la più nota è la Festa di Bizzozero, in collaborazione con le altre realtà sociali del rione (parrocchia, ACLI Bizzozero, Club Bizzozero e proprio Cooperativa Il Centro), e la proclamazione del “Bizzozerese dell’anno“.

L’assemblea del 25 maggio – Foto Mario Bianchi

Ora a distanza di 100 anni dal primo tentativo di unificazione, e di oltre 120 anni dalla loro nascita le due cooperative rionali stanno per unirsi, in nome del bene del rione. «È stata una serata impegnativa ma è andata bene – ha commentato il presidente di CircoloBizzozero Raffaele Coppola – Il percorso di unificazione, salvo imprevisti, dovrebbe perfezionarsi comunque entro fine anno, anche se i passaggi da fare sono piuttosto complessi».