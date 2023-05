A Busto Arsizio le “Domeniche ad Arte” con Attilio Forgioli e Alberto Magnani

Torna domenica 14 maggio l’appuntamento a Busto Arsizio con le “Domeniche ad arte”, nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”.

In questo nuovo incontro di approfondimento della collezione museale di Palazzo Cicogna, i partecipanti saranno accompagnati da una guida dei Servizi Educativi Museali in un percorso tematico che metterà in dialogo due opere della collezione museale che trattano lo stesso tema, seppur in un modo diverso, in un curioso “Duetto d’Arte”.

Questo incontro ha come protagonista il tema delle scarpe, oggetto rappresentato nei secoli – e fino ai nostri giorni – con molteplici significati e modalità.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-ad-arte-a-palazzo-cicogna-14052023-631322150547