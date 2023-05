A Luino nasce un corso post-diploma in automazione e robotica

Nasce a Luino un corso post-diploma IFTS di un anno in Automazione e Robotica, voluto per rispondere alle esigenze di competenze delle aziende del Nord della provincia di Varese.

Il percorso, promosso dalla Fondazione ITS INCOM in collaborazione con alcune imprese del Luinese e il patrocinio del Comune di Luino, partirà nel mese di settembre e ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati in Industria 4.0, attraverso la forma dell’apprendistato formativo. Le giovani e i giovani diplomati dai 18 ai 25 anni interessati a specializzarsi nell’ambito della robotica avranno, infatti, la possibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto di lavoro in apprendistato all’inizio del corso.

L’appuntamento con la presentazione al territorio e alla stampa dell’IFTS in Automazione e Robotica, con tutte le sue opportunità per ragazzi e imprese è previsto per giovedì 18 maggio, alle ore 18.00 a Palazzo Verbania (viale Dante Alighieri 5, Luino).

Durante l’evento interverranno: Enrico Bianchi, sindaco di Luino e Maria Rosaria Ramponi, Fondazione ITS INCOM.

Prenderanno, inoltre, la parola alcune imprese promotrici del corso: Autolab Srl, BAI Automazione Srl, Delsa Srl, Rettificatrici Ghiringhelli Spa, Monteferro Spa e SPM Spa.

È possibile iscriversi al seguente link.

Per informazioni è possibile contattare: orientamento@itsincom.it, 0331.1010995 o visitare il sito www.itsincom.it.