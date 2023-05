A Luino prende il via un mese di sport all’insegna dell’inclusione e dello stare insieme: il programma

Luino è pronta ad ospitare un mese di sport all’insegna dell’inclusione e della condivisione. Il programma è stato costruito in collaborazione con le associazioni sportive locali, ed è ricco di appuntamenti e iniziative per tutta la cittadinanza.

Nella recente riunione, sono stati illustrati gli schemi del prossimo bando per i contributi all’attività sportiva ed educativa, e il programma per incontrare le istituzioni scolastiche e costruire insieme un progetto a medio e lungo termine per l’avviamento allo sport con un focus sulla tematica del fairplay inteso come rispetto delle regole, degli altri e del tifo positivo.

Ma tornando al calendario, il mese di maggio si aprirà con una conferenza dal titolo “Il ruolo strategico del fairplay per l’inclusione sociale. Sport e sostenibilità ambientale”, che si terrà sabato 13 maggio alle ore 10:00 presso Palazzo Verbania. Durante l’evento saranno affrontati importanti temi quali l’inclusione sociale, la sostenibilità e il rispetto delle regole.

Programma

– Saluti istituzionali e consegna riconoscimento a Gabriele Turconi e Armando Torrigiotti quali “Esempi di impegno nello sport e nella vita”

– “Sport, inclusione sociale, sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi ONU dell’Agenda 2030” a cura della Prof.ssa Laura Mazza, Segretario del Parlamento del Mediterraneo, VicePresidente Federformazione

– “Il ruolo strategico del Fairplay” a cura di Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale FairPlay- CONI

– “Motricità e alimentazione” a cura di Foad Aodi, Presidente del Movimento Uniti per Unire

– “La sostenibilità negli eventi sportivi” a cura del prof. Emanuele Plata, Consigliere Life Economy Foundation

– “Sport e inclusione sociale” a cura della Dott.ssa Ollandet Cristelle, Presidente Accademia dello Sport e Formazione Repubblica Democratica del Congo

Denso di incontri anche il weekend successivo, che prenderà il via sabato 20 maggio con l’inaugurazione, presso il lungolago Carlo Zona, del parco calistenico. Dalle 11 alle 18:00 la Universe Calisthenics, centro calistenico svizzero, insieme a Stefano Cipressa e ai suoi collaboratori, animeranno la giornata alternando momenti di spiegazione e descrizione dello sport, a momenti di presentazione della loro attività e delle potenzialità di tale struttura, realizzata dal Comune di Luino in un contesto scenico straordinario. I partecipanti potranno assistere ad esibizioni effettuate da professionisti e amatori del genere e potranno accogliere utili suggerimenti per il migliore utilizzo degli attrezzi per il proprio benessere fisico.

Il giorno successivo poi, domenica 21 maggio, si svolgerà l’evento principale atteso da molto tempo: la festa delle associazioni sportive, SportInsieme 2023. Dalle ore 10 alle ore 19 in Viale Dante e sul lungolago gli stand e le esibizioni delle associazioni sportive animeranno una giornata interamente dedicata allo sport, dove i bambini e ragazzi potranno provare gratuitamente varie discipline sportive presentate dalle società del territorio.

Calcio, pallavolo, basket, pesca sportiva, barca a vela, ginnastica, danza, tennis tavolo, earrampicata, tennis, padel, ginnastica ritmica e arti marziali saranno solo alcune delle attività che i partecipanti potranno provare.

Per i più piccoli, ma non solo, ci sarà anche la possibilità di vedere e provare i giochi di una volta, un’esperienza affascinante che incuriosirà i bambini e farà tornare bambini i loro genitori.

Al termine della giornata, ci sarà un momento di premiazione dei bambini e dei ragazzi che avranno partecipato all’iniziativa provando il maggior numero di sport.

Non mancherà la presenza della Nuova Proloco Città di Luino che allestirà uno stand gastronomico per stare insieme sul bel lungolago. «Invitiamo bambini, ragazzi e famiglie a partecipare e a condividere momenti di sport e bellezza con entusiasmo» ha concluso Ivan Martinelli, assessore allo Sport.