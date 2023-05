Al Belvedere il primo consiglio comunale di Azzate

Il primo consiglio comunale nel “luogo simbolo” del paese. Se il meteo sarà clemente il nuovo sindaco di Azzate si insedierà martedì 30 maggio alle 20.30 in piazza Ghiringhelli, al Belvedere (in caso di maltempo si terrà, più tradizionalmente, in sala consiliare).

Una delle piazze più belle ospiterà quindi il primo consiglio comunale di Raffaele Simone, eletto nelle ultime amministrative con 935 voti, e della sua giunta. All’ordine del giorno la convalida dei consiglieri eletti, il giuramento del sindaco, la costituzione dei gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo e dei componenti della giunta. Sarà anche l’occasione per presentare al consiglio le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato negli anni 2023-2028.

Il consiglio comunale sarà così composto: in maggioranza Giacomo Tamborini, Antonio Triveri, Norma Croci, Davide Banfi, Marco Leoni, Saverio Cuda, Nicola Bregonzio e Marco Perin. All’opposizione l’ex sindaco Gianmario Bernasconi, l’ex vicesindaca Simona Barbarito, Paola Bertaglia ed Emanuele Rampi.