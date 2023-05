Ambiente, sport e poesia animano la settimana dell’istituto comprensivo Tommaseo di Busto Arsizio

Settimana ricca di impegni all’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di Busto Arsizio.

I giovani poeti in erba si sono distinti in occasione della XIX edizione del concorso di poesia “Sole d’Autunno” del Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, che aveva come tema “Attese di Bellezza, in un minuto di danza”. La dirigente scolastica Cristina Parisini e gli insegnanti si sono complimentati con la rappresentanza della scuola che sabato 20 maggio ha partecipato alle premiazioni con familiari, amici, e una rappresentanza del corpo docente della .

L’Istituto ha visto la partecipazione di diversi autori in erba, e in particolare per la scuola secondaria di I grado hanno partecipato Inna Viieru (1C), Gabriella Diaz (2D), Sabrina Almachi (2D) e Adrian Collini (2D). Per la scuola primaria ha partecipato Giulia Ferioli (3B).

Hanno conseguito un posto sul podio: Inna Viieru prima classificata, Gabriella Diaz e Sabrina Almachi terzo posto pari merito, mentre Giulia Ferioli ha conseguito il secondo posto.

Altro appuntamento interessante è stato quello di martedì 23 maggio quando l’Istituto Tommaseo ha ospitato il famoso pizzaiolo Franco Pepe, ispiratore e protagonista anche del libro di Geronimo Stilton “Il campione della pizza”. Le classi terze della scuola primaria, dopo aver svolto un laboratorio di staffetta letteraria in classe con il libro “Il campione della pizza”, hanno incontrato il famoso pizzaiolo che nella sua pizzeria “Pepe in grani” di Caiazzo (nell’alto Casertano) crea pizze con prodotti di qualità e tanta creatività, vincendo premi in tutto il mondo. L’evento, in meet, ha visto collegate le tre classi primarie con i maestri e la dirigente scolastica.

Domande e curiosità hanno animato una lunga chiacchierata e un invito all’uso di prodotti di qualità che si è concluso con una doppia promessa: i bambini se andranno in vacanza in Campania lo andranno a trovare di persona e il pizzaiolo Pepe creerà una nuova pizza dedicata alla Tommaseo in ricordo dell’incontro.

La settimana si è conclusa con gli impegni di venerdì 26 maggio. In mattinata si è svolta la Giornata sportiva allo stadio “Busto 81 calcio”, grazie alla collaborazione dell’associazione che lo gestisce e dell’Amministrazione comunale, presente all’evento con l’assessore allo sport Maurizio Artusa che ha affiancato la dirigente scolastica nell’accogliere i bambini giunti in corteo con i cartelli delle classi e le famiglie dei giovani atleti presenti sugli spalti. L’evento è stato la manifestazione conclusiva del progetto “Scuola Attiva Kids”.

Il tutor sportivo del progetto Dario Garavaglia, coadiuvato nell’organizzazione dalla docente di scienze motorie dell’Istituto, Margherita Grella, è stato lo speaker per la gestione dei giochi nelle otto stazioni in cui si sono divertiti i 400 bambini di tutte le classi della scuola primaria.

Sempre il 26 maggio le tre commissioni “Green School” dell’Istituto sono state impegnate nell’audit di certificazione delle tante attività svolte quest’anno (e ancora in corso visto il gemellaggio per il pilastro della Biodiversità che si terrà il prossimo 29 maggio).