Atti vandalici negli uffici della Pro Patria: “Offesi i valori dello sport e della società”

Vandalismo e teppismo all’interno degli uffici della Pro Patria, la squadra di calcio di Busto Arsizio.

Nella serata di ieri, martedì 16 maggio, hanno infatti colpito la sede della società biancoblu allo stadio Carlo Speroni in via Ca’ Bianca, dove la squadra “dei tigrotti” gioca le partite del campionato di Serie C conclusosi da poche settimane.

Come comunicato dalla società in mattinata, «la devastazione ha avuto un limite solo ed esclusivamente grazie al sistema di allarme che ha permesso di riportare in loco personale del Club e Forze dell’Ordine».

Sempre con una nota, la Pro Patria, «condanna fermamente questi atti di vandalismo, che non solo hanno causato danni materiali, ma hanno anche offeso i valori di rispetto, sportività e fair play che sono da sempre alla base dell’identità della nostra Società».

Articolo in aggiornamento