Auto ribaltata nella notte a Brusimpiano, feriti due giovani

Incidente stradale nella notte a Brusimpiano. Per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in viale Thomas. Coinvolti nell’incidente due ragazzi di 23 e 24 anni che sono stati soccorsi in codice giallo da un’ambulanza di Sos Valceresio. Per uno si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.