Beppe Marotta nominato Cavaliere al merito della Repubblica

Emozioni senza sosta per Beppe Marotta, il dirigente calcistico nato a Varese (e cresciuto nel Varese) che in questo momento ricopre il prestigioso incarico di amministratore delegato dell’Inter.

Poche ore dopo aver assistito alla vittoria per 2-0 dei nerazzurri sul Milan nella semifinale-derby di andata di Champions League, Marotta è stato insignito del titolo di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”. L’importante onorificenza gli è stata consegnata oggi – giovedì 11 maggio – nella sala “Verdi” del Conservatorio di Milano.

«Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera – ha detto Marotta a margine della cerimonia – Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni».

Come accennato, la carriera di Beppe Marotta è iniziata a Varese, allo stadio di Masnago che si trova a poche centinaia di metri dal quartiere di Avigno di dove è originario. L’avvocato Colantuoni, allora presidente biancorosso, gli affidò il ruolo di direttore sportivo della squadra divenuta famosa con Fascetti in panchina e con l’appellativo di “Casino organizzato”.

Dopo aver lasciato Varese ha lavorato per il Monza, il Como, il Ravenna sino ad approdare in Serie A con il Venezia. Lasciati i lagunari è andato prima all’Atalanta e poi alla Sampdoria dove si è definitivamente affermato tra i principali dirigenti calcistici italiani. Nel 2010 è quindi approdato alla Juventus con cui ha conquistato i primi scudetti; nel 2018 è passato all’Inter dove lavora tutt’ora.