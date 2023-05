Cairate si tinge di Rosa per l’arrivo del Giro d’Italia

Un paese intero in attesa del Giro d’Italia: un orgoglio, quello per il passaggio della corsa ciclistica più famosa dello stivale, che accomuna i cittadini di Cairate e della frazione di Peveranza, che vedranno sfrecciare i ciclisti per le vie del loro paese.

Già da diverse settimane sono iniziate le installazioni e le manifestazioni di entusiasmo della popolazione, con immagini condivise sui social e apprezzate da tanti. Davvero particolare la bicicletta rosa collocata nella piazza di Peveranza (vedi foto di copertina) e il saluto al Giro citando la famosa mostra del coniglio e dell’uccello che si tiene ogni anno a settembre.



L’Amministrazione comunale ricorda il primo emozionante passaggio del Giro nel paese della valle Olona nel 2012.

Questo sabato, 20 maggio 2023, il Giro d’Italia passerà per il nostro Comune.

Ed era sempre il 20 maggio, una domenica, quando Cairate fu una delle prime località attraversate durante la quindicesima tappa della 95ª edizione del Giro d’Italia. Era l’anno 2012. La partenza era da Busto Arsizio alle ore 12:30. Dopo Cassano Magnago, il giro proseguiva per Cairate, in particolare per via Dante Alighieri e via XX settembre, per poi giungere a Lonate Ceppino. La destinazione finale era a Piani Resinelli, presso Lecco.

Questi i dettagli sulla chiusura delle strade: “Sabato 20 maggio 2023 si svolgerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, con partenza da Sierre (Canton Vallese, Svizzera) e con arrivo a Cassano Magnago.

Lo stesso giorno ci sarà la quattordicesima tappa del Giro-E, manifestazione che si svolge poco prima e nelle stesse strade del Giro d’Italia. La partenza, quel giorno, del Giro-E sarà da Stresa con arrivo a Cassano Magnago.

Il Comune di Cairate sarà attraversato durante queste manifestazioni:

per il Giro-E, per le ore 15,

per il Giro d’Italia, per le ore 16:50.

A partire dalle ore 14 di sabato 20 maggio 2023 saranno totalmente chiuse le seguenti strade del nostro Comune: via Prealpi, via Cadorna, via Matteotti, via Cattaneo, via Milano (limitatamente al tratto di collegamento tra via Cattaneo e via Matteotti), via Garibaldi, piazza Primo Maggio, via De Amicis, via Madonnina, via Como.

Al termine dell’evento le strade saranno riaperte.