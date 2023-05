Camminano insieme in valle Olona..per arrivare fino a Santiago De Compostela

Galeotta fu la valle Olona.

Già perché è grazie alla ciclo-pedonale che si snoda sul territorio lungo il corso del fiume Olona e alla comune passione per i cammini, che è nata una nuova amicizia, capace di condurre lontano..fino in terra iberica.

Protagonisti Samantha Giani e Fulvio Tovagliari, residenti rispettivamente a Fagnano Olona e Gorla Minore, diventati da poco amici e pronti a camminare fianco a fianco verso un appuntamento speciale: la partenza per il cammino di Santiago De Compostela. Di Fulvio avevamo raccontato anni fa, svelando una storia di rinascita e determinazione.

«La vita è fatta di coincidenze e incontri – esordisce Fulvio – ed è stato percorrendo la via Francisca del Lucomagno, che passa proprio dalla ciclo-pedonale della valle Olona, quindi vicino a casa mia, che ho conosciuto persone che mi hanno colpito, capaci anche di stravolgere i miei piani».

«Il giorno prima di imbattermi in Samantha ho avuto modo di parlare con un pellegrino partito da Costanza, che stava percorrendo la via Francisca fino a Pavia, per poi iniziare da li la via Francigena fino a Roma. Una chiacchierata che mi ha ispirato. Il giorno dopo la mia strada ha incrociato quella di Samantha, che aveva iniziato ad allenarsi per Santiago De Compostela. Io avevo rimandato questa partenza più volte e avevo deciso di iniziare il pellegrinaggio a settembre, ma l’incontro con Samantha mi ha convinto ad anticipare il viaggio».

«Abbiamo iniziato ad allenarci insieme, dandoci appuntamento in valle. Ciascuno di noi farà il suo viaggio in solitaria, ma queste camminate di preparazione sono ancor più preziose perché fatte insieme. Ci incoraggiamo e ci sproniamo a vicenda».

E ogni volta che camminano, i due pellegrini non rinunciano mai a fotografare le bellezze della valle Olona e a condividere i loro sforzi con gli iscritti al gruppo Facebook di VareseNews “Oggi in Valle Olona“.

Tanti li seguono e li supportano, incoraggiandoli verso uno dei pellegrinaggi più popolari e desiderati. I loro allenamenti sono dunque diventati un appuntamento frequente con i loro amici, che “camminano” virtualmente con loro.

Samantha e Fulvio in alcune foto condivise per raccontare le passeggiate in valle Olona

Una condivisione preziosa, capace di regalare una marcia in più, come confida Samantha: «Incontrare Fulvio sulla “nostra” via Francisca in Valle Olona è stato un caso che sta motivando entrambi a questa nuova avventura: la condivisione è sempre una potente medicina in qualsiasi campo della nostra vita! Partiremo in diversi momenti, ma chi lo sa..forse ci incontreremo anche durante il cammino sulla via per Santiago. Ho sempre creduto che nulla capiti per caso e credo che le nostre esperienze raccontate a chi ci legge potranno essere utili a molti».

Santiago de Compostela

Buon cammino dunque a Fulvio e Samantha, capaci di condividere in modo spontaneo, generoso e allegro la loro passione per il camminare, i pellegrinaggi e la natura. Noi continueremo a seguirli, tifando per loro.