A Cardano i ragazzi e il cane della Polizia Locale scoprono tracce di spaccio vicino all’asilo

A Cardano al Campo i ragazzi delle medie seguono la Polizia Locale con unità cinofila e, a sorpresa, scoprono le tracce di una piazza di spaccio di hascisc di fianco all’asilo.

È successo durante una delle attività del progetto “Cinofilo per un giorno”, attività cardanese di un (più ampio) progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze da stupefacenti.

“La sorpresa è sta trovare un bilancino di precisione con tracce di hascisc in piazza Mercato, nascosto nel cespuglio proprio di fianco all’asilo, mentre passavano i genitori che andavano a prendere i bambini” spiegano i rappresentanti di HS, società di sicurezza che ha fornito il cane Ultimo, impegnato nei servizi.

Al di là dell’inatteso episodio (gestito con la riservatezza che era stata richiesta su ragazzi), grande è in generale la soddisfazione degli studenti coinvolti: “È stata un’esperienza unica, è stato bellissimo vedere con quanto entusiasmo e passione Ultimo lavorava” racconta Marta, uno degli studenti coinvolti e ‘diplomati’ con distintivo.

Anche per la Polizia Locale – guidata dalla comandante Simona Berruti – l’attività è stata una occasione per monitorare le aree urbane e periurbane (l’abitato è in gran parte circondato da boschi) esposte al fenomeno dello spaccio.

La cerimonia conclusiva del progetto si è tenuta alla Sala Pertini alla presenza del sindaco Maurizio Colombo e dell’assessore Angelo Marana, oltre che dell’ex sindaco Angelo Bellora.