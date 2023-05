Coldiretti e bambini in festa ai Giardini Estensi

Il progetto didattico portato avanti anche in questo anno scolastico dalla Coldiretti nelle scuole del Varesotto si è concluso oggi, martedì 23 maggio ai Giardini Estensi con una festa che ha coinvolto centinaia di studenti con i loro cappellini gialli, come la bandiera di Coldiretti, provenienti da tutta la provincia.

Per tutti giochi e laboratori didattici sulle tematiche dell’educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile fino al momento conclusivo conviviale con la merenda di Campagna Amica per tutti i partecipanti.

Soddisfatti bambini ed organizzatori per la riuscita dell’evento conclusivo di un percorso che ha coinvolto gratuitamente migliaia di alunni attraverso percorsi formativi, video e supporti didattici dedicati agli studenti preparati dalla Coldiretti e realizzati con la collaborazione di diversi enti territoriali, tra cui l’Amministrazione comunale di Varese.

Il progetto di educazione civica, ambientale fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 – “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e dalla Coldiretti nazionale.

«Oggi parlare di cibo è normale ma è frutto di un lungo lavoro fatto da Coldiretti per trasformare ciò che veniva chiamato ‘materia prima agricola’ in ‘cibo’ costruendo un rapporto, ormai consolidato, fra produttori e consumatori» precisa Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese.

«Il progetto di formazione didattica nelle scuole è proseguito anche quest’anno innovandosi anche nella multimedialità e facendo ancora una volta la differenza. Sapere cosa mangiamo, qual è il rapporto con il territorio e quali aziende lavorano per garantirci una sana e corretta alimentazione è un percorso educativo davvero arricchente. I ragazzi fanno esperienza, incontrano i produttori e conoscono anche le possibilità professionali che questo settore offre. Poter parlare di cibo ed educazione dei ragazzi è un onore che supera ogni aspettativa».