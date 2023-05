Don Alberto Ravagnani ma non solo, appuntamenti al Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio

Appuntamenti per la settimana al Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio. Il primo incontro proposto si terrà venerdì 19 maggio alle ore 20:45 e ha il titolo “Oltre la paura del fallimento. Il giovane in formazione oggi” . Ultimamente, si è sempre più parlato di un disagio giovanile legato fortemente ad un sistema scolastico ed universitario, constatandolo in diversi fatti di cronaca caratterizzati da difficoltà nella gestione della pressione scolastica.

Stoà, con la rassegna Dialogando, propone questa serata in cui tre diversi professionisti parleranno e si confronteranno su questa tematica. In particolare, si avrà l’occasione di ascoltare il punto di vista della dottoressa Maria Elena Magrin (docente universitaria), del professor Giuseppe Lombardo (docente delle scuole superiori) e della dottoressa Marta Malacrida (Psicologa- Psicoterapeuta). Verrà portata un’analisi del contesto in cui i giovani d’oggi si muovono tra incertezza futura e paura del fallimento, sono invitati i giovani e gli adulti interessati da questeì tematiche. È richiesta la prenotazione per l’evento tramite questo link: https://forms.gle/EFoaikjpvuZiknpPA

La seconda proposta educativa presentata da Stoà è fissata per mercoledì 31 maggio alle ore 20:45, dal titolo “L’evoluzione della nostra percezione dell’universo”. Questo incontro è organizzato e tenuto da un giovane di Stoà, Giorgio Calabrò. In questa occasione porterà la sua passione e il suo punto di vista su come sia cambiato nel corso dei secoli la concezione dell’universo da parte dell’uomo. Spiegherà come il cielo sia sempre stato una meta ambita per l’umanità e soprattutto uno strumento fondamentale, sotto tanti aspetti, come la navigazione e la l’interpretazione mitologica. Insieme a lui si indagherà su come il nostro approccio e il nostro sguardo verso il cielo sia cambiato nel tempo e come oggi venga utilizzato il cielo stellato e con quali prospettive.

Il terzo incontro proposto si terrà invece domenica 4 giugno e sarà tenuto da Stoà insieme a Don Alberto Ravagnani, coadiutore dell’oratorio San Filippo di Busto Arsizio e noto per il suo lavoro e per i suoi interventi in tutta Italia e sui social. Insieme a Don Alberto sarà possibile sottolineare eì capire come un giovane nel 2023 possa trovare la sua felicità nella Chiesa e come invece la Chiesa possa fiorire ed essere a sua volta felice grazie ai giovani. L’incontro sarà alle 20:45 e sarà preceduto da un momento di festa con l’opportunità di conoscere i progetti, le iniziative e i giovani che rendono viva Stoà. A Stoà (Via Tettamanti 4 – Busto Arsizio) troverete queste proposte da vivere insieme a tanti altri giovani.