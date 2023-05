E-Work Busto Arsizio, il ritorno a casa di Benedetta Sartori

È un “nuovo-vecchio” innesto quello ufficializzato nelle scorse ore dalla Uyba Volley: quello di Benedetta Sartori è infatti un “ritorno a casa” a Busto Arsizio visto che la centrale 22enne è un prodotto del settore giovanile biancorosso, di rientro dopo alcune stagioni.

Nata a Milano e avviata al volley nella Focol Legnano, Sartori era poi passata in viale Gabardi per completare la trafila giovanile e muovere i primi passi da senior con la squadra iscritta alla B2. A Busto si mise in luce anche in chiave azzurra tanto da venire prima convocata in nazionale giovanile e quindi partecipare agli Europei Under 19 coronati con la medaglia d’oro. Di quella squadra facevano parte anche Loveth Omoruyi e Valeria Battista.

Il “giro azzurro” è una costante per Sartori, 1 metro e 87 di altezza, visto che attualmente è inserita in un gruppo di lavoro curato da coach Mazzanti che comprende anche altre neo-Farfalle come Frosini, Carletti e Piva. L’esperienza d’altro canto a Benedetta non manca: ha infatti disputato tre stagioni in A2 nell’altra compagine bustocca, la Futura Volley Giovani, e nell’estate scorsa ha fatto il salto nel massimo campionato giocando in A1 a Casalmaggiore. Ora un biennale con la E-Work con possibilità di estensione del contratto.

«Sono cresciuta nelle giovanili della UYBA e ora realizzo il mio sogno di bambina. La chiamata di un coach come Velasco è un ulteriore motivo di orgoglio. Ho lasciato la società da ragazzina, ora torno donna: sono cresciuta tanto, sia a livello pallavolistico che umano. Nell’ultimo anno a Casalmaggiore ho imparato tante cose che porterò con me anche nella mia avventura a Busto Arsizio. È arrivata anche la chiamata in nazionale maggiore: non me lo aspettavo ma mi gratifica molto: io lavoro tutti i giorni per diventare una giocatrice migliore e sapere che qualcuno ha notato qualcosa in me mi stimola a cercare di fare ancora meglio. Alla UYBA ritroverò giocatrici che conosco molto bene e con cui ho già giocato in passato: Giuditta Lualdi, Federica Carletti e Rebecca Piva».