Eccellenza del gelato e inclusione sociale. Il progetto della cooperativa San Carlo e di Denis Buosi presentato a Tradate

La cooperativa sociale San Carlo e il noto pasticciere Denis Buosi hanno unito le forze per presentare una nuova esperienza legata al gelato. L’evento si è svolto a Tradate sabato 6 maggio, alla presenza di numerose autorità, tra cui: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti, la vicepresidente del Consiglio Regionale XI legislatura Francesca Brianza, il pasticcere Iginio Massari e il sindaco Giuseppe Bascialla.

Maurizio Martegani, presidente della cooperativa sociale San Carlo, ha spiegato l’obiettivo di questo progetto: donare ai giovani del territorio luoghi fisici ricchi di relazioni accoglienti, offerta di ottima qualità, servizio attento e cordiale e, in aggiunta, promuovere un valore fondamentale, la dignità restituita alla persona fragile che ritrova, con il lavoro, la speranza e la bellezza di conquistare la libertà.

Il pasticciere Denis Buosi ha presentato il suo gelato d’eccellenza e ha mostrato come la preparazione del gelato può essere un’esperienza appassionante, capace di riempire il cuore di gioia ed entusiasmo. Durante l’evento è stata organizzata anche una degustazione di gelato, a cui tutti i partecipanti hanno potuto partecipare.

La cooperativa sociale San Carlo, fondata nel 1984, ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di personale “svantaggiato”, con un particolare riguardo alle persone con patologia psichiatrica. La cooperativa offre servizi di pulizie, verde, preparazione pasti e trasporto, ma ha recentemente lanciato anche nuovi progetti come SocialLibri e Socialstireria, che offrono opportunità di lavoro a persone in condizioni di fragilità.

L‘incontro tra San Carlo e Denis Buosi è stato un modo per promuovere l’inclusione sociale attraverso l’esperienza del gelato, un prodotto che unisce le persone e le fa sentire parte di una comunità.