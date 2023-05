Ecco la nuova giunta di Azzate, Giacomo Tamborini è vicesindaco

«Il primo consiglio comunale sarà una festa. Per entrare nel merito delle questioni ci sarà tempo». Commenta così il nuovo sindaco di Azzate Raffaele Simone la presentazione della sua giunta che avverrà domani, martedì 30 maggio, in Piazza Belvedere: se il tempo reggerà il pubblico potrà sedere in uno dei luoghi più belli della provincia, con lo sfondo del lago di Varese, per assistere al giuramento e alla “consegna” della fascia tricolore.

L’appuntamento è per le ore 20.30, in piazza Ghiringhelli (Belvedere) o, in caso di maltempo, nella sala consiliare di Villa Benizzi Castellani. Intanto oggi il gruppo di maggioranza Azzate a Colori ha comunicato la composizione della nuova giunta con la relativa distribuzione delle deleghe per il mandato amministrativo 2023/2028.

SINDACO

Raffaele Simone: coordinamento generale, sicurezza, gestione associata Polizia locale, Protezione civile, urbanistica, viabilità, gestione del personale, Coinger.

VICESINDACO

Giacomo Tamborini: Cultura, biblioteca, politiche giovanili, rapporti con la Comunità pastorale, coesione sociale, associazioni.

ASSESSORI

Antonio Triveri: lavori pubblici, commercio e attività produttive, marketing territoriale e promozione turistica, area camping.

Norma Croci: servizi sociali, Piano di zona, famiglia, pari opportunità, Terza età, rapporti con il Centro socio-ricreativo.

Saverio Cuda: Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, gestione associata Scuola secondaria di primo grado, manutenzione edifici scolastici, diritti degli animali.

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Davide Banfi: bilancio, programmazione economica, patrimonio.

Marco Leoni: eventi, sport, palestra comunale, Ecomuseo delle Piane viscontee.

Nicola Bregonzio: edilizia privata, Pgt, AQST del Lago

Marco Perin (capogruppo Azzate a Colori): PNRR e bandi, innovazione tecnologica, ambiente e transizione ecologica, Comuni rivieraschi, comunicazione e profili social.