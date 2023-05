Educazione stradale con la polizia locale per i ragazzi delle scuole di Casciago e Morosolo

Visita scolastica delle classi V delle Scuole Primarie di Morosolo e Casciago al comando di polizia locale per una delle giornate dedicate all’educazione stradale.

L’iniziativa, già svolta lo scorso anno, si è ripetuta quest’anno il 10 maggio con le classi III e si chiuderà con una giornata dedicata ai ragazzi della seconda media a fine mese.

«I ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo e interesse per le attività proposte, partecipando attivamente sia alla parte teorica, che abbiamo svolto nella nostra bellissima Sala dei Papi, che a quella pratica, svolta nel parco grazie alla clemenza del tempo – spiega l’amministrazione comunale casciaghese -. Ringraziamo le scuole per la partecipazione, gli Agenti e il consigliere delegato Mario Persicone per l’organizzazione. Alla fine i ragazzi hanno ricevuto in regalo un codice della strada dedicato alla loro età. Bella occasione anche per gli agenti di Polizia Locale per conoscere i nostri piccoli cittadini e aiutarli a crescere in sicurezza».