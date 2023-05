Effetti negativi del sole: invecchiamento precoce e tumori cutanei

Si terrà l’11 maggio, alle ore 17.30, l’incontro a tema “Il sole splende per tutti”, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Un incontro rivolto alla popolazione, gratuito, il cui scopo è quello di fare

chiarezza sugli effetti di una disinvolta esposizione alla luce.

L’appuntamento, organizzato dalla Casa di Comunità di Busto Arsizio, ospiterà come relatore il Dott. Campiglia, Medico di Medicina Generale Specialista in dermatologia; modererà l’incontro la Dottoressa Antonella Scampini, Direttore della CDC di Busto Arsizio.

«L’esposizione smodata al sole è una delle principali cause dell’invecchiamento precoce della cute ed è anche conosciuto come fotoinvecchiamento. Ciò è dovuto ai raggi UV che, come è noto a quasi tutti, sono diretti colpevoli di danni diretti, ma anche indiretti, delDNA delle cellule del derma», spiega la Dottoressa Scampini.

Oltre ad un invecchiamento precoce, inoltre, l’inattenta e prolungata esposizione ai raggi UV può causare anche danni estremamente seri, come alcuni tipi di tumori cutanei, oltre a patologie gravi oculari. Si passa, perciò, dalle semplici scottature, alla insorgenza di rughe e cheratosi. Queste ultime possono sfociare anche in tumori della pelle. Per fare alcuni esempi, è noto che dai melanociti (ovvero le cellule che danno origine alla melanina), tramite una smodata esposizione ai raggi ultravioletti, si può incorrere nell’insorgenza di melanomi, uno dei carcinomi della cute più pericolosi, la cui incidenza è, purtroppo, in aumento. E gli esempi

potrebbero continuare.

Nell’incontro, quindi, saranno fornite ai partecipanti ragguagli utili sulla gestione dell’esposizione al sole, su come bilanciare, nel migliore modo possibile, modi e tempi dell’esposizione, facendo attenzione però a proteggere la pelle in maniera corretta e consapevole.