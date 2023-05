Elezioni ad Angera: le interviste ai cinque candidati sindaco

Ultima giornata di campagna elettorale ad Angera in vista delle elezioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio dopo la fine anticipata del mandato di Alessandro Paladini Molgora a causa delle dimissioni dei consiglieri comunali lo scorso dicembre.

Nonostante il finale di legislatura complicato, gli oltre 60 candidati, alcuni nuovi e altri ben noti nella politica locale, hanno sostenuto una, tutto sommato, corretta campagna elettorale, che si è svolta in sala consiliare, ai banchetti del mercato e nelle frazioni per parlare dell‘Ospedale Carlo Ondoli, del Lido La Noce, di comunità energetiche e di turismo sostenibile.

Dopo la rottura con Molgora, l’ex vicesindaco Marco Brovelli si ripresenta con il suo gruppo A come Angera mentre l’ex assessore ai servizi sociali Antonio Campagnuolo ha fondato una nuova lista civica, Angera per Tutti. Cambio di leadership invece per l’ex principale forza di opposizione, Allea – La nuova Angera, che, rinnovandosi, punta sul medico di base Marcella Androni, “miss preferenze” nel 2019. Tra le novità di questa tornata elettorale il gruppo civico Angera Alternativo, parte del collettivo provinciale Movimento Alternativo, guidato da Valentino Tirapelle e, infine, Città Futura – Angera Barzola e Capronno di Nevio Menegat, lista civica sostenuta da Lega, Lombardia Ideale e Per l’Italia con Paragone, partiti che hanno portato ad Angera il governatore Fontana, l’ex senatore varesino e il ministro Giorgetti.

La campagna elettorale angerese giunge oggi al termine. Nelle scorse giornate abbiamo intervistato i candidati, che hanno risposto alle nostre domande nei video sottostanti:

LE INTERVISTE AI CINQUE CANDIDATI:

Movimento Alternativo – Valentino Tirapelle

A come Angera – Marco Brovelli

Città Futura: Angera, Barzola e Capronno – Nevio Menegat

Allea: la nuova Angera – Marcella Androni

Angera per Tutti – Antonio Campagnuolo

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI ELETTORALI

Venerdì 12 maggio:

A come Angera – La Bottega N.5 – Piazza Garibaldi, a partire dalle 19

Città futura: Angera, Barzola e Capronno – Bar Sant’Arialdo – Piazza Garibaldi, dalle 19 alle 21

Allea: la nuova Angera – Gelateria del Borgo – Villa Liberty di Piazza Garibaldi , dalle 20:30

Angera per tutti – Sala consiliare, Municipio di Angera, dalle 20:45